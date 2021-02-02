Gaziantep, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Gaziantep, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.
Gaziantep, Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık 1 saat sürdü.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, taktik çalışmalarla son buldu.
Yeni transferlerden Roderick Miranda da takımla birlikte ilk antrenmanına katıldı.
Kırmızı-siyahlı ekip, bu antrenmanla birlikte hazırlıklarını tamamlayarak hava yoluyla İstanbul'a hareket etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar