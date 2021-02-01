Gaziantep, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü
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Gaziantep, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

01.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 01.02.2021 13:46
Gaziantep, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını sürdürdü

Gaziantep, Süper Lig'in 23. haftasında 3 Şubat Çarşamba günü Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep, Süper Lig'in 23. haftasında 3 Şubat Çarşamba günü Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ricardo Sa Pinto yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 2 saat sürdü.

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ana bölümünde taktik çalışmalar gerçekleştirildi.

Kırmızı-siyahlı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayıp, ardından İstanbul'a hareket edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kerem Kocalar

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