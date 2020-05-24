Gaziantep farklı bir TEKNOFEST'e hazırlanıyor
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Gaziantep farklı bir TEKNOFEST'e hazırlanıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu yıl ev sahipliği yapacakları Türkiye'nin teknoloji buluşması TEKNOFEST 2020'ye ilişkin, "Pandemiyle birlikte birçok insanı bir arada tutacağımız festival anlayışından çıkıp, yarışmaların online yapıldığı, deneyapların, milli ve yerli...

Gaziantep farklı bir TEKNOFEST'e hazırlanıyor
24.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:46

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bu yıl ev sahipliği yapacakları Türkiye'nin teknoloji buluşması TEKNOFEST 2020'ye ilişkin, "Pandemiyle birlikte birçok insanı bir arada tutacağımız festival anlayışından çıkıp, yarışmaların online yapıldığı, deneyapların, milli ve yerli teknoloji altyapımızın gençler tarafından büyük bir vizyonla devam ettiği bir süreci revize edeceğiz." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin 22-27 Eylül'de Milli Mücadele'nin sembol şehirlerinden Gaziantep'te gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Şahin, hazırlıkları devam eden festivalle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'in her yıl gençleri ve toplumu çok heyecanlandırdığını söyledi.

Festivalle ilgili yakın zamanda Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ile görüşme gerçekleştirdiklerini anlatan Şahin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecine uygun planlamalar yapılacağını belirtti.

Şahin, günlük hayatın artık yeni normale göre düzenleneceğine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Pandemiyle birlikte birçok insanı bir arada tutacağımız festival anlayışından çıkıp, yarışmaların online yapıldığı, deneyapların, milli ve yerli teknoloji altyapımızın gençler tarafından büyük bir vizyonla devam ettiği bir süreci revize edeceğiz. Yani yeni normalin yeni festivallerle ilgili yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Buna en uygun festival aslında TEKNOFEST. Çünkü teknolojiyi en iyi kullanan altyapısı var, bunu online sistemle sanal aleme taşıdığınızda ve dijitalleştiğinizde bunu yapmamak için hiçbir nedeniniz yok. Yeni normalin getirdiği yeni düzenlemeyle bunu hızlı şekilde yapacağımızı düşünüyoruz."

T3 Vakfı ile sıkı çalışma gerçekleştirdiklerini dile getiren Şahin, "Gaziantep bünyesinde bununla ilgili yapılması gereken A, B ve C planlarının hepsini hazırladık. Ramazan Bayramı'ndan sonra da bunun son kararını alacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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