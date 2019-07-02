Gaziantep Fabrika Voleybol, çocukları bekliyor

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından açılan Gaziantep Fabrika Voleybol Okulu, yaz döneminde yeni öğrencilerini bekliyor.

Gaziantep Fabrika Voleybol antrenörü Ali Korkmaz, 2013'te Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından kurulan Fabrika Voleybol Okulu'nun 6-16 yaş arasındaki tüm çocukları voleybolla tanıştırmayı ve ülkedeki lisanslı sporcu sayısını artırmayı hedeflediğini söyledi.

Şu anda 30 ilde faaliyet gösteren okulun 26'ncısının geçen yıl Gaziantep'te açıldığını anlatan Korkmaz, "Fabrika voleybolun temel amacı çocukları sporla tanıştırmak, voleybolu sevdirmek ve voleybol alt yapısı oluşturmak, yetenekli sporcuları milli takıma kazandırmak. Biz de Gaziantep'te bir yıldır bu doğrultuda çalışıyoruz." dedi.

Korkmaz, antrenmanların cumartesi ve pazar günleri yaş gruplarına göre yaptırıldığını dile getirerek, kurslara 1, 3 ve 6 ay olarak ücretli olarak kayıt yapılabildiğini, kar amacı gütmeyen bu kurslardan elde edilen gelirin de Türkiye'nin başka bir kentinde açılacak Fabrika Voleybol Okulu için kullanıldığına dikkati çekti.

Şu anda 3 antrenörle çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Korkmaz, şunları kaydetti:

"Bir yıl oldu eğitimlere başlayalı. İleri ki dönemlerde milli takıma kazandırabileceğimizi düşündüğümüz çocuklarımız var. Çocuklarımızı velilerin de uygun görmesi halinde lisanslıyoruz. Lisansı çıkan öğrencilerimizi Gençlik Spor Kulübü adı altında da oynatıyoruz. Geçen yıl 30-35 öğrencimizi müsabakalara çıkardık. İl dereceleri elde ettik. Yaz dönemi için 48 öğrencimiz var. Okul döneminde bu sayı 80'i aşıyor. Amacımız çocukların spor yapması. Buraya gelen hiçbir veliye biz çocuklarını voleybolcu yapacağız diye taahhütte bulunmuyoruz. Amacımız çocukları bilgisayardan, telefondan, tabletten uzaklaştırmak, burada sosyal bir çevre oluşturmak. Çocukların burada neşe içinde 1,5 saat geçirmelerini sağlamak. Kayıt yaptırmak isteyen tüm velilerimiz, federasyonun sayfasından ilgili bilgilere ulaşabilirler."

Kaynak: AA