GAZİANTEP Evinde karantinadayken hayatını kaybetti
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GAZİANTEP Evinde karantinadayken hayatını kaybetti

Evinde karantinadayken hayatını kaybettiGAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hastanede Covid-19 testinin negatif çıkması üzerine 14 gün süreyle kendi evinde karantinada kalması kararlaştırılan İsmail Donat (79), yalnız yaşadığı evde hayatını kaybetti.

GAZİANTEP Evinde karantinadayken hayatını kaybetti
27.04.2020 17:54 | Son Güncelleme: 27.04.2020 17:58

Evinde karantinadayken hayatını kaybetti

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hastanede Covid-19 testinin negatif çıkması üzerine 14 gün süreyle kendi evinde karantinada kalması kararlaştırılan İsmail Donat (79), yalnız yaşadığı evde hayatını kaybetti.

İslahiye'nin Göltepe Mahallesi'ndeki bir apartmanda 5 yıldır yalnız yaşayan İsmail Donat, 11 gün önce rahatsızlanarak İslahiye Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada doktorların şüphe üzerine yaptığı koronavirüs testi negatif çıkan Donat, evinde 14 gün süreyle karantinaya alındı.

Yalnız yaşayan ve karantina nedeniyle dışarı çıkmayan Donat'ı merak eden komşuları evine gitti. Kapının açık olması üzerine içeri giren komşuları Donat'ı yerde hareketsiz yatarken bulunca durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği saptanan Donat'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı. Burada yapılan incelemenin ardından yakınları tarafından teslim alınan Donat'ın cenazesi, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.

BİNA KARANTİNAYA ALINDI

Öte yandan olayın ardından İslahiye İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Donat'ın yaşadığı 8 dairenin bulunduğu apartmanın 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırdı. Bunun üzerine jandarma, apartman girişine şerit çekerek giriş ve çıkışları kontrol altına aldı.

GAZİANTEP Evinde karantinadayken hayatını kaybetti

Kaynak: DHA

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