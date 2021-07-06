Nizip'teki evden hırsızlık olayı güvenlik kamerasında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Nizip'teki evden hırsızlık olayı güvenlik kamerasında

Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu - Haberler | Güncel

Nizip ilçesinde 1 motosiklet ve evden hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlının hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Nizip ilçesinde 1 motosiklet ve evden hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlının hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Fevzi Paşa Mahallesi'nde meydana gelen evdeki hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin M.Ç. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı belirledikleri adresinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen zanlının ilçe merkezinde medyana gelen motosiklet hırsızlığına karıştığı da belirlendi.

Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tek katlı olan evin önüne gelen zanlının etrafı kontrol etmesi ve duvara tırmanarak içeriye girmesi ve sonrasında ise evden çaldığı eşyaları sürükleyerek çıkması yer aldı.

Nizip'teki evden hırsızlık olayı güvenlik kamerasında
Nizip'teki evden hırsızlık olayı güvenlik kamerasında
Nizip'teki evden hırsızlık olayı güvenlik kamerasında
Nizip'teki evden hırsızlık olayı güvenlik kamerasında

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu

Tartıştığı eşinin geri dönmesi için iki çocuğunu rehin alıp evi yakmaya çalıştı
Tartıştığı eşinin geri dönmesi için iki çocuğunu rehin alıp evi yakmaya çalıştı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ali Babacan Devlet Bahçeli Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Zeki Müren Sezen Aksu Şeyma Subaşı Sertab Erener
Spor Diego Mesut Özil Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Nizip'teki evden hırsızlık olayı güvenlik kamerasında - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 15:32:39. #1.15#

title