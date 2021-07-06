Nizip'teki evden hırsızlık olayı güvenlik kamerasında

Nizip ilçesinde 1 motosiklet ve evden hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlının hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Nizip ilçesinde 1 motosiklet ve evden hırsızlık olayını gerçekleştiren zanlının hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Fevzi Paşa Mahallesi'nde meydana gelen evdeki hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Yapılan incelemede hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin M.Ç. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı belirledikleri adresinde yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenilen zanlının ilçe merkezinde medyana gelen motosiklet hırsızlığına karıştığı da belirlendi.

Bu arada güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, tek katlı olan evin önüne gelen zanlının etrafı kontrol etmesi ve duvara tırmanarak içeriye girmesi ve sonrasında ise evden çaldığı eşyaları sürükleyerek çıkması yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Aydoğdu