Gaziantep eşsiz doğasıyla karavan turizminin merkezi haline gelecek
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Gaziantep eşsiz doğasıyla karavan turizminin merkezi haline gelecek

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye'nin Karavan Park Haritasını oluşturarak içerisinde Gaziantep'in de bulunduğu 38 şehirde alternatif turizmi harekete geçirmeyi amaçlıyor.

Gaziantep eşsiz doğasıyla karavan turizminin merkezi haline gelecek
26.08.2020 11:59 | Son Güncelleme: 26.08.2020 12:02

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Türkiye'nin Karavan Park Haritasını oluşturarak içerisinde Gaziantep'in de bulunduğu 38 şehirde alternatif turizmi harekete geçirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Şahinbey ilçesine bağlı Yamaçtepe Mahallesi'nde (Allaben Göleti civarı) tatil severler için 16 karavan kapasiteli doğa ile iç içe keyifli bir alan oluşturuldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle MÜSİAD öncülüğünde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde "Türkiye'nin Karavan Park Haritası" adı altında Gaziantep'teki çalışmalara ivme kazandırıldı. Yeni tip Korona virüsün (Kovid-19) dünyayı etkisi altına almasının ardından turizm trendleri arasında ilk sıralara yükselen karavan turizmi, şehir hayatından uzaklaşmak isteyen insanların tercih etmesinin yanında pandemi sonrasında popülerliğini artırdı. Fiziksel temasın büyük ölçüde az olduğu karavan turizmi için Şahinbey ilçesine bağlı Yamaçtepe Mahallesi'nde tatil severlere metropolden uzak, göl kıyısında doğa manzaralı bir seyahat fırsatı sunuldu.

Yamaçtepe Mahallesi'nde hazırlanan alan, yaklaşık bin 500 metrekareden oluşurken 16 karavanın rahatlıkla tatilini gerçekleştirebileceği bir bölgeye ev sahipliği yapıyor. Ayrıca 400 metrekarelik kapalı alanda inşa edilen bölgede ise televizyon izleme odası, danışma, mutfak, çamaşırhane, engelliler için tuvaletler, duş bölümü, jeneratör odası ve depo alanları yer alıyor. Alanın işletmeciliğini Büyükşehir Belediyesine bağlı GAZİKÜLTÜR A.Ş. üstlenecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

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