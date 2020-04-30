HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Gaziantep esnafı ve tüccarı ürünlerini e-ticaret ile pazarlayacak

Gaziantep esnafı ve tüccarı ürünlerini e-ticaret ile pazarlayacak
30.04.2020 18:58 | Son Güncelleme: 30.04.2020 19:52

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki esnaf ve tüccarların e-ticaret pazarında da söz sahibi olabilmesi için Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Trendyol.com ile iş birliği protokolü imzaladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kentteki esnaf ve tüccarların e-ticaret pazarında da söz sahibi olabilmesi için Ticaret Odası, Sanayi Odası ve Trendyol.com ile iş birliği protokolü imzaladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 salgınıyla işlerinde durgunluk ve kayıplar yaşayan şehir esnafı için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi, e-ticaret alanında etkin olan Trendyol.com ile Gaziantep Ticaret Odası ve Sanayi Odası katılımıyla bir proje hazırlandı.

Esnaf ve tüccarlar e-ticaret üzerine eğitimler alarak ürününü internet ortamında pazarlama imkanı bulacağı "Gaziantepli Esnaf ve Tüccarın E-Ticarete Başlatılması İş Birliği Protokolü", Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi tarafından Trendyol İcra Kurulu Üyesi Ozan Acar'ın da telekonferans yöntemi katılımıyla imzalandı.

Bu kapsamda, Gaziantep esnafı ve tüccarına kurumların ortak oluşturacağı programlarla e-ticaret hakkında eğitimler verilecek. Eğitimler sonrasında esnaf ve tüccarlar ürünlerinin Trendyol'un internet sitesindeki "Gaziantep Butiği" bölümü üzerinden satış yapma imkanı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, "Gaziantep Modeli"nin sonucu yeni bir projeye imza attıklarını belirtti.

Çok hızlı ve doğru bir karar alan şehir olduklarını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Akıllı şehir çok önemli. Biz bu şehirlerin çalışmasını başlattık. Şehirde yeniliğe açık bir vizyon var. Bugün Gazi şehir, ürettiği maskeleri Amerika'ya kadar gönderebiliyorsa üretim ve ulaşımının merkezi demektir. Ayrıca gıdanın ve hijyenin de üretimi ve kalitesiyle bir merkezi oldu. Bu üretim merkezini günümüz şartlarında dijital ortamdaki elektronik pazarlama modeline entegre etmemiz gerekiyor. Arz ve talebi dengeleme ve hızlandırmamız lazım."

Yıldırım da e-ticaretin değerinin arttığı vurgulayarak, "Biz öyle pratik bir zekayla çalışıyoruz ki şu anda koronavirüs nedeniyle dünyada üretim sekteye uğrasa da bizde devam ediyor. Bu protokolle durgunluk yaşayan ekonomik ve sosyal hayat canlanmaya başlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ünverdi de kent sanayisinin artık nihai ürün üreten bir konuma geldiğini ifade ederek, "Penye ve triko sektörü ile farklı ürünlerde ciddi bir şekilde tüketiciye ulaştırılması noktasında sizlere de çok önemli görevler düşüyor. Bu kapsamda protokol, Gaziantep'in ticari hayatını renklendirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ozan Acar ise şirketlerinin salgın nedeniyle bir destek paketi açıkladığını ve çalışmalarına devam ettiğini aktararak, şunları kaydetti:

"Trendyol'un amaçlarından biriside Anadolu'da ki küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri e-ticaretle tanışması. E-ticaret bu dönemde ihtiyaç sahipleri yani tüketicilere ürünlerin ulaştırılması için çok doğru bir kanal. Ekonomimizde şu olağanüstü günlerde işleyen az sayılı kanallardan bir tanesi. Gaziantep'te çok önemli ürünlerimiz var. Gaziantep'in bakır işlemelerden yemenilere ve baklavaya kadar birçok ürün yelpazesi var. Bu dönemde Gaziantepli üreticinin ürününü Trendyol ile tüm Türkiye'ye ulaştırması için çok avantajlı bir paket oluşturduk hep birlikte."

Kaynak: AA

Ekonomi Manşet

Haberler

Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi Ekonomi
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı Ekonomi
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı Ekonomi
Meşhur Araban sarımsağının hasadı bereketli başladı
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor Ekonomi
Gram altın 383,7 liradan işlem görüyor
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi Ekonomi
Kara yolu taşımacılığında yüzde 50 indirimli tavan ücret tarifesi uygulamaya girdi
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu Ekonomi
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan dolar 6,98'den işlem görüyor
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Sadece 4 ilimizde yetişiyor! Günde 500 gram toplayıp kilosunu 4.500 liradan satıyorlar
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Son Dakika: Merkez Bankası 2020 ve 2021 yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Bursa'da kurulan Tibet mastifi çiftliği, Arap ülkelerine köpek ihraç ediyor
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Merkez Bankası Başkanı Uysal: IMF ile kaynak ve swap girişimimiz yok
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Merkez Bankası rezervleri 86 milyar 447 milyon dolara geriledi
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: İstanbul'da sokağa çıkma yasağında taksiler, 12.500 seferle sağlık çalışanlarını ücretsiz taşıyacak
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Son Dakika: Mart ayında dış ticaret açığı %181,6 artarak 5,39 milyar dolara yükseldi
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Merkez Bankası, Bankalararası Kart Merkezi'ne hakim ortak oldu
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı 39,7 milyar lira arttı
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Mart ayında AB ve Euro Bölgesi'nde işsizlik arttı
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
Avrupa Merkez Bankası, faiz oranlarında değişikliğe gitmedi
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları koronavirüsün etkisiyle son 6 haftada 30 milyonu aştı
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
PTT, ATM'den günlük para çekme limitini 5 bin liraya yükseltti
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 55 milyar 391 milyon lira arttı
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Son dakika: Benzine 16 kuruş zam geliyor
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Enginarda kazanan aracı oldu: Tarlada 1, pazarda 5 lira
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Türkiye, yılın ilk çeyreğinde Avrupa'da araç satışları artan tek ülke oldu
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Merkez Bankası 4 Mayıs'tan itibaren yeni 10 TL'leri tedavüle verecek
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Borsanın en değerli şirketi 37,5 milyar lirayla Koç Holding oldu
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Koronavirüs salgınını fırsata çeviren otel, 1.900 liraya şifalı su satmaya başladı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Ekonomik güven endeksi Nisan'da yüzde 44,1 azaldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Meral Akşener Mustafa Destici Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ebru Gündeş Haluk Levent Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Lionel Messi Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız Türk Kadın Futbolcu
Şu an buradasınız: Gaziantep esnafı ve tüccarı ürünlerini e-ticaret ile pazarlayacak - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 20:06:15. #1.15#
title