Gaziantep Eski Kayınbiraderini Tabancayla Ayaklarından Vurdu

Eski kayınbiraderini tabancayla ayaklarından vurdu

Gaziantep'te, eski eşinde kalan çocuklarını görmeye giden Kaya O., evin önünde tartıştığı eski kayınbiraderi Bülent Özbudak'ı tabancayla ayaklarından vurarak yaraladı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçen Perşembe günü Kepenek Mahallesi'nde meydana geldi. Yaklaşık 10 yıl evli kalan Kaya O. ve Sema Özbudak anlaşamadıkları gerekçesi ile 2 yıl önce boşandı. Mahkeme, çiftin 2 çocuğunun velayetini anneye verdi. Sema Özbudak, çocukları ile beraber ağabeyi Bülent Özbudak'ın evinde kalmaya başladı. Kaya O., mahkemenin verdiği izin gününde çocuklarını görmeye gitti ancak Bülent Özbudak'tan eski eşinin evde olmadığını öğrendi. Kaya O. ile eski kayınbiraderi Bülent Özbudak arasında evin önünde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Kaya O., yanındaki tabanca ile Bülent Özbudak'ın ayaklarına ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Yaralanan Bülent Özbudak, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan Bülent Özbudak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kaya O.'nun konuşma sırasında belindeki tabancayı çıkararak Bülent Özbudak'a ateş etmesi yer aldı.

Polis, olay sonrası güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek kaçan Kaya O.'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA