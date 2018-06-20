Gaziantep Eşini, Kayınpederi ve Kayınvalidesini Öldürdü
Eşini, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü (4)TUTUKLANDIGaziantep'in Nizip ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Gülşen Y. ile kayınpederi Bekir Köse ve kayınvalidesi Gülsüm Köse'yi öldüren Eyyüp Y., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi.
Eşini, kayınpederi ve kayınvalidesini öldürdü (4)
TUTUKLANDI
Gaziantep'in Nizip ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Gülşen Y. ile kayınpederi Bekir Köse ve kayınvalidesi Gülsüm Köse'yi öldüren Eyyüp Y., İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından hastanede sağlık kontrolünden geçirildi. İşlemleri tamamlanan Eyyüp Y., güvenlik önlemleri arasında adliyeye sevk edildi. Çelik yelek giydirilerek adliyeye getirilen Eyyüp Y., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.