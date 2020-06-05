GAZİANTEP Eşi kapıyı kilitleyip, boğazından ve yüzünden bıçakladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

GAZİANTEP Eşi kapıyı kilitleyip, boğazından ve yüzünden bıçakladı

Eşi kapıyı kilitleyip, boğazından ve yüzünden bıçakladıGAZİANTEP'te yaşayan 2 çocuk annesi Emmun Ateş (24), 6 yıllık eşi Turgut Ateş (32) tarafından dövülerek boğazından ve yüzünden bıçaklandı.

05.06.2020 18:35 | Son Güncelleme: 05.06.2020 18:43

Eşi kapıyı kilitleyip, boğazından ve yüzünden bıçakladı

GAZİANTEP'te yaşayan 2 çocuk annesi Emmun Ateş (24), 6 yıllık eşi Turgut Ateş (32) tarafından dövülerek boğazından ve yüzünden bıçaklandı. Vücuduna 100'den fazla dikiş atılan kadın, tek isteğinin adalet olduğunu söyledi.

Bülbülzade Mahallesi'nde yaşayan Emmun Ateş'in iddiaya göre, kuzeni ile sosyal medya üzerinden yaptığı görüşme eşi Turgut Ateş tarafından yanlış anlaşıldı. Bu nedenle 3 ay önce eşi tarafından dövülen kadın, çocuklarını da alarak baba evine sığındı. Burada 20 gün kalan Ateş, aile büyüklerinin araya girmesi ve eşinin özür dilemesi ile tekrar evine döndü. Geçen salı günü annesi ve ablası ile tartışan Turgut Ateş, annesi ile konuşan Emmun Ateş'i yine yanlış anlayarak kıskançlık krizine girdi. Önce balkon camına vurarak kendini yaralayan Turgut Ateş, daha sonra eşi Emmun Ateş'i dövmeye başladı. Genç kadının başını balkon demirlerine vuran Ateş, daha sonra saçlarından tutup sürükleyerek mutfağa götürdü.

'YÜZÜMÜ VE BOĞAZIMI KESTİ, 45 DAKİKA SÜRDÜ'

Eşinin mutfaktan aldığı bıçakla yüzünü ve boğazını kesmeye çalıştığını söyleyen Emmun Ateş, yaklaşık 1 saat süren işkenceyi şöyle anlattı:

"Eşimle 3 ay önce kıskançlık yüzünden kavga ettik. Beni öldürmeye çalıştı evden kaçarak babamlara sığındım. 20 gün burada kaldım ve sonra eşim özür dileyince geri döndüm. Salı günü eşim annesi ve ablası ile eve geldi. Zaten onlar beni hiç istemiyordu. Burada hem annesi hem da ablası ile tartıştı. Sonra annem beni aradı telefonla konuşurken. Yanıma gelip, 'kimle konuşuyorsun?' dedi. Ben de annem olduğunu söyledim. Sonra çocukları dışarı çıkarıp bize yakın olan kayınbiraderime verdi. Eve girip kapıyı kilitledi. Önce normal konuşuyorduk sonra elini cama vurup yaralandı. Ben ona yardım etmeye giderken yüzüme yumruk attı. Kafamı yere vurdu. Saçlarımdan tutup mutfağa sürükledi. Kafamı masaya vurdu. Sonra ben görmemeye başladım. Eline aldığı bıçakla yüzümü kesti, boğazımı kesmeye çalıştı. Ben yerde yatarken çekip gitti. Yaklaşık 45 dakika beni dövüp bıçakladı."

'SÜRÜKLENEREK DIŞARI ÇIKTIM'

Olayın ardından sürüklenerek dışarı çıktığını anlatan Emmun Ateş, "Kendime geldiğimde kanlar içinde yerde yatıyordum. Sürüklenerek dışarı çıktım. Komşulardan yardım istedim. Onların çağırdığı ambulansla hastaneye gittim. Yüzüme ve boğazıma ellerime 100'den fazla dikiş atıldı. Tek istediğim adalet. Artık kimse ölmesin" dedi.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Turgut Ateş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Genç kadın ise sığındığı baba evinde tedavi görüyor.

GAZİANTEP Eşi kapıyı kilitleyip, boğazından ve yüzünden bıçakladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum Haber
Bilim Kurulu'ndan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını kaldırmasına ilk yorum
Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi Haber
Kısıtlamaların kalkmasıyla Türkiye'ye 10 gün içinde 1000'den fazla uluslararası hasta geldi
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak Haber
Ankara-Sivas arasını 2 saate indirecek YHT hattı yıl sonunda hizmete açılacak
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü Haber
İş adamı, iki kadının bıçaklı saldırısı sonucu öldü
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı Haber
Acemi askere zorbalık yapan usta askerler hakkında Bakan Akar'ın talimatıyla inceleme başlatıldı
AK Parti 'Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek' tartışmalarına noktayı koydu Haber
AK Parti "Davutoğlu ve Babacan'ın partisi seçime giremeyecek" tartışmalarına noktayı koydu
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
22'lik genç, aşkına karşılık vermeyen 2 çocuk annesini bıçaklayarak öldürdü
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
George Floyd protestolarına katılan eylemciler, polisi ateşe verdi
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
Sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada kendini vurdu
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine 'Kim Milyoner Olmak İster?' repliğiyle tepki verdi
İYİ Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sokağa çıkma kısıtlamasını iptal etmesine "Kim Milyoner Olmak İster?"...
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından 'gayrimeşru çocuk' çıktı
İntihar ettiği söylenen 17 yaşındaki genç kızın ölümünün altından "gayrimeşru çocuk" çıktı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Tekme tokat kavga ettiği kişiyi yere seren Uğur Dündar, o anları anlattı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Ünlü giyim firmasının finans uzmanı 4 milyon TL'lik vurgun yaptı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
Erdoğan, sokağa çıkma kısıtlamasının neden alındığını ve hangi sebeple iptal edildiğini 2 maddeyle açıkladı
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah 'savaş' tehdidi
İzmir'de denize döktüğümüz Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah "savaş" tehdidi
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Kanal İstanbul'un güzergahında yabancı şirketler 791 bin metrekare yer aldı
Genç futbolcunun ölümünde büyük ihmal! 18 ay hapis cezası verildi
Genç futbolcunun ölümünde büyük ihmal! 18 ay hapis cezası verildi
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Vatandaşlar, ellerinde sopalarla geceleri pencerelerden evleri gözetleyen kişiyi arıyor
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Cristiano Ronaldo, 46 milyon euro ile sosyal medya paylaşımlarından en çok kazanan isim oldu
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı
Beşiktaş, Olimpija'lı Eric Boakye'yi transfer listesine aldı
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
Vekilliği düşürülen CHP'li Berberoğlu, gece yarısı Maltepe Cezaevi'ne gönderildi
Günlük burç yorumları 5 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 5 Haziran 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
Son Dakika: Libya'da Hafter milislerinden kurtarılan hastanede 106 ceset bulundu
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
Diyarbakır'da bir kişi 15 kişiye koronavirüs bulaştırdı, mahalle karantinaya alındı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Kızını, internette uygunsuz görüntüleri var diye öldürdü! Videodaki kişi başka biri çıktı
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
Oyuncu Tamer Karadağlı, Çocuklar Duymasın defterini kapattı: Benim için bitmiştir
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
45 yaşındaki Linet, havuz başında siyah bikinisiyle poz verdi
22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti
22 yaşındaki Kylie Jenner, en çok para ödenen ünlü listesinde ilk sıraya yerleşti
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Erdoğan, Ayasofya'nın camiye çevrilmesi için talimat verdi: Milletimiz karar vermeli
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Banka kredisiyle aldığı inek derede boğulunca başında hüngür hüngür ağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Rüştü Zorlu Hasan Polatkan Mevlüt Çavuşoğlu Musa Farisoğulları
Magazin Ebru Şallı Tilbe Saran Hülya Avşar Haldun Dormen
Spor Mete Gazoz Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Hikmet Karaman Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Kadın Ankara Fenerbahçe
Şu an buradasınız: GAZİANTEP Eşi kapıyı kilitleyip, boğazından ve yüzünden bıçakladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.6.2020 18:46:45. #1.15#
title