Gaziantep-Erbil uçak seferleri 15 Mayıs'ta başlayacak
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Gaziantep-Erbil uçak seferleri 15 Mayıs'ta başlayacak

Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal - Haberler | Ekonomi
Gaziantep-Erbil uçak seferleri 15 Mayıs'ta başlayacak

Gaziantep ile Irak'ın Erbil kenti arasında 15 Mayıs'tan itibaren uçak seferlerinin başlayacağı bildirildi.

Gaziantep ile Irak'ın Erbil kenti arasında 15 Mayıs'tan itibaren uçak seferlerinin başlayacağı bildirildi.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin ve bölgenin ekonomisi, sanayisi, ticareti ve turizmi açısından önem arz eden Gaziantep-Erbil uçak seferlerine mayıs ayında başlanacak.

THY, 15 Mayıs itibarıyla haftada 3 gün söz konusu hatta sefer düzenleyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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