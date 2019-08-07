Gaziantep Engelli Federasyonundan tekerlekli sandalye

07.08.2019 23:53

Gaziantep Engelli Dernekler Federasyonu tarafından Devrek Belediyesine tekerlekli sandalye hediye edildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde yöresel ürünleri ve bölgenin meşk ustalarında yer aldığı etkinlikte büyük rol oynayan Gaziantep Engelli Dernekler Federasyonun da yer aldığı ve Devrek Belediyesinin katkıları ile hayata geçirilen "Kültürlerin Kardeşliği Projesi" kapsamında 6-10 Ağustos tarihleri arasında ki etkinlikler tüm hızıyla devam ederken, Gaziantep Engelliler Federasyonu tarafından Devrek Belediyesine 10 adet tekerlekli sandalye hediye edildi.

Devrek Belediye Başkan Yardımcısı Recep Korun tarafından teslim alınan sandalyelerle ilgili bilgi veren Gaziantep Engelli Dernekler Federasyonu Genel Başkanı İbrahim Halil Oğul," Devrek Belediyesi ve Devrek Kaymakamlığının katkıları 6- 10 Ağustos tarihleri arasında yöresel tatlarımız ve kültürlerin buluşması adı altında hayata geçirdiğimiz alışveriş stantları Devrekli vatandaşlarımız tarafından büyük ilgi görmektedir. Bizlere bu desteği sağlayan Devrekli yetkililere çok teşekkür ediyorum. Buradan elde etmiş olduğumuz gelirlerle birçok engelli kardeşimize destek olmaya çalışıyoruz. Yine Devrek'te de vatandaşlarımızın destekleri sayesinde ürünlerimiz pazarlama imkanı yakaladık ve verilen bu desteğe karşılık Devrek'te yaşayan engelli kardeşlerimiz için 10 adet tekerlekli sandalye temin ederek belediye yetkililerine teslimatını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Alışveriş stantlarımız arefe gününe kadar ilçede olmaya devam edecektir. Tekrar bizlere destek veren ilçe yetkililerine ve Devrek halkına teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA