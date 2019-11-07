Gaziantep "Enerji Forumu"na hazırlanıyor

07.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:30

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi iş birliğinde Güneydoğu Enerji Forumu düzenlenecek.

GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Enerjimiz Güneş Olsun" sloganıyla 26 Kasım'da düzenlenecek forumla, temiz ve yenilebilir enerji kaynağı güneşten enerji üretimi tartışılacak.

Güneş enerjisi alanında yapılan yatırımların, kurum ve şirketlerin deneyimlerinin de paylaşılacağı foruma, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği ve Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü yöneticileri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan uzmanlar, akademisyenler ve enerji sistemleri üreticisi firma temsilcileri katılacak.

İki oturumla sürecek forumun özel söyleşi bölümünde akademisyen, yazar Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan konuşmacı olarak yer alacak.

Kaynak: AA