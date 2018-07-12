Gaziantep Emniyetine Yönelik Terör Saldırısıyla İlgili 3 Sanığa Kırmızı Bülten

Terör örgütü DEAŞ'ın, Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bomba yüklü araçla düzenlediği ve 3 polisin şehit olduğu saldırıyla ilgili firari olarak aranan 3 sanığın yakalanması için kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesince, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenen firari sanıklar Fatih Yamaç, kardeşi Cebrail ve kuzeni Zehra Yamaç hakkında kırmızı bülten hazırlandı.

Tutuklanmak üzere haklarında yakalama kararı bulunan sanıklar için çıkarılan kırmızı bülten, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne gönderildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne 1 Mayıs 2016 tarihinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda, 3 polis şehit olmuş, aralarında polislerin de bulunduğu 34 kişi yaralanmıştı.

Bombalı saldırının ardından Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, 110 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanıklardan 12'si hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "tasarlayarak öldürme", "tasarlayarak öldürmeye iştirak", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma veya el değiştirme" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet, diğerleri hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

8. Ağır Ceza Mahkemesince bir kısım sanıklar hakkında karar verilirken, bazı sanıkların yargılanması devam ediyor.