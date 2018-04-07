Gaziantep Emniyetinden Uyuşturucu Tacirlerine Büyük Darbe

Gaziantep'te son bir ay içerisinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik yapılan operasyonlarda 29 bin uyuşturucu hap, 134 kilo eroin ve 9 kilo esrar ele geçirilirken, 161 kişi gözaltına alındı.

Edinen bilgilere göre, Gaziantep Emniyetine bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekiplerince, Gaziantep genelinde sokak satıcıları, uyuşturucu madde imal, ticareti ve sevkiyatı yapan şahıslara yönelik 01 Mart 2018 - 31 Mart 2018 tarihleri arasında 107 operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda, 9 kilo 122 gram esrar, 134 kilo 434 gram eroin, 15 kilo 87 gram Metamfetamin, 29 Bin 579 adet uyuşturucu hap (Captagon- Ecstasy), 344 gram bonzai, 53 gram kenevir tohumu, 30 adet kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili 161 şüpheli şahıs göz altına alınarak adli makamlara sevk edildi.

161 şüpheli şahıstan 114'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP