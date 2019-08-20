Gaziantep Emniyetinden öğrencilere terör bilgilendirmesi

20.08.2019 15:08

İl Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kampüsünde stant kurarak yeni kayıt yaptıran öğrencileri terör konusunda bilgilendirdi.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri (BÖF) çalışmaları kapsamında GAÜN kampüsünde "El Ele Güvenli Geleceğe" adlı stant açtı.

Burada yeni kayıt yaptıran öğrenci ve velilere, terör örgütlerinin eleman kazanmak için kullandığı yöntemler ile zararlı alışkanlıkları önleme ve herhangi bir sorun olduğunda polisle nasıl irtibata geçmesi gerektiği konusunda bilgi verildi.

Konuyla ilgili hazırlanan broşürleri de öğrencilere veren polisler, ayrıca öğrenci ve velilere üzerinde "El Ele Güvenli Geleceğe" yazılı yelpaze hediye ederek çeşitli ikramlarda bulundu.

Kaynak: AA