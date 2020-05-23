Gaziantep emniyetinden dev uyuşturucu operasyonu
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Gaziantep emniyetinden dev uyuşturucu operasyonu

Gaziantep emniyetinden dev uyuşturucu operasyonu Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

23.05.2020 18:36 | Son Güncelleme: 23.05.2020 18:41

Gaziantep emniyetinden dev uyuşturucu operasyonu

GAZİANTEP - Gaziantep Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 22 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince Vatan, Hacıbaba, Mithatpaşa, Beydilli, Güzelvadi, Yeditepe ve Güneykent mahallelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapan sokak satıcılarına (torbacı) yönelik 22 adres ve 8 araca yapılan operasyonda, 1 kilo 360 gram metamfetamin, 550 gram esrar, 400 gram eroin, 250 gram sentetik kannabinoid, 550 adet captagon hap, 70 adet ecstasy hap, 6 adet hassas terazi,10 adet tabanca ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu madde imal ve ticareti, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak suçlarından 17 şahıs gözaltına alınarak gerekli işlemler başlatıldı.

Gaziantep emniyetinden dev uyuşturucu operasyonu

Kaynak: İHA

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