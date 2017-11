Gaziantep Emniyeti Suçlulara Göz Açtırmıyor

Şahinbey İlçe emniyetine bağlı ekipler durdurdukları araçta yaptıkları aramalarda 437,4 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.



Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde kullanımı ve ticareti önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Gaziantep'in Şahinbey İlçesi 75. Yıl Mahallesinde bulunan 1 Nolu Cadde üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada toplam 437,4 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.



Olayla ilgisi bulunduğu tespit edilen M.Y ve M.Y isimli şüpheli şahıslar görevliler tarafından yakalanarak haklarında yasal işlemler başlatıldı. - GAZİANTEP