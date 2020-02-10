Gaziantep Emniyeti suç ve suçlulara göz açtırmıyor
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Gaziantep Emniyeti suç ve suçlulara göz açtırmıyor

Gaziantep polisi tarafından çeşitli suçlardan 157 şahsa işlem yapıldı.

10.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 10.02.2020 12:25
Gaziantep Emniyeti suç ve suçlulara göz açtırmıyor

polisi tarafından çeşitli suçlardan 157 şahsa işlem yapıldı.


Şahinbey ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce yapılan çalışmalarda, Uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 22, hırsızlık suçundan 5 şahsa yasal işlem yapılarak, 68 aranan şahıs yakalanmış, 62 şahsa ise kabahatlerden işlem yapılmıştır.


Yapılan çalışmalarda ayrıca,36 gr. bonzai, 32 gr. esrar, 23 gr. metamfetamin, 8 gr. eroin, 12 adet captagon, 7 adet ruhsatsız silah, 3 adet kurusıkı tabanca, 168 adet fişek,27 Adet kartuş,2220 paket gümrük kaçağı sigara, 4 kg. gümrük kaçağı çay, 1 Adet çalıntı cep telefonu, 2 adet hırsızlıkta kullanılan oto, 1 adet çalıntı buluntu araç, Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen para,8 adet kesici alet, 2 Adet hacizli yakalamalı araç ve çalıntı inşaat malzemesi ele geçirildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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