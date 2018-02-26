Gaziantep Elektronik Atıkları Geri Dönüşüme Kazandıran Proje

Gaziantep'te, merkez ilçe Şehitkamil Belediyesi'nce, doğaya zararlı ağır metallerin ve toksik maddelerin bulunduğu elektronik atıkların toplanarak, geri dönüşüme kazandırılması için 'e-möp' uygulaması başlatıldı.

Kullanım ömürleri tamamlanan elektronik cihazların içindeki ağır metallerin ve toksik atıkların çevreye ve yer altı sularına zararının azaltılması için 'e-möp' uygulaması başlatılan Şehitkamil Belediyesi'nce, elektronik atıklar evlerden toplanarak, ekonomiye kazandırılıyor. Belediye bünyesinde kurulan 'Alo Atık Hattı'nı arayanlar, kullanılmayan atıl çamaşır makinesi, buzdolabı, cep telefonu, bilgisayar ve fırın gibi elektronik eşyaları 'e-möp'e gönderiyor. Geri dönüşüm merkezine getirilen ve burada sınıflandırılan atıklardan bir kısmı, bertaraf edilirken, önemli kısmı ise geri dönüşüm yapılarak, ülke ekonomisine kazandırılıyor.

ÇEVREYE ZARARLI ATIKLAR ORTADAN KALDIRILIYOR

Projenin temel amacının doğayı temiz tutmak olduğunu vurgulayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şunları söyledi

Ömrünü tamamlamış beyaz eşya, bilgisayar ev aletleri ve mobilya gibi büyük hacimli eşyaları da 'e-möp' olarak tanımlıyoruz. Özellikle çöplerin bertaraf edildiği alanlarda bu gibi eşyalar büyük yer kapladığı için sorunlar yaşıyorduk. Gaziantep'te düzenli depolama yapılıyor. Düzenli depolama alanının kalitesini düşürmemek adına diğer taraftan da ekonomik olarak döngüyü sağlayabilmek, çevreye ve yer altı sularına zarar vermemek adına böyle bir proje başlattık. Özellikle elektronik eşyaların içindeki ağır metallerin suya karışımını önlemek adına böyle bir projeye ihtiyacımız vardı. Şu anda başlattığımız proje kapsamında bir çağrı merkezi oluşturduk. Vatandaşlarımız çağrı merkezimiz aracılığıyla müracaat ettiklerinde, onlara randevu veriyoruz ve randevu günü atıklarını gidip adreslerinden alarak geri dönüşüm merkezimize getiriyoruz. Burada ki tesisimizde atıklar cinsine göre kaba ayrıştırmaya tabi tutuluyor. Camlar, demirler, ahşap eşyalar gibi. Daha sonra da Türkiye'de lisanslı daha detaylı ayrıştırma yapan lisanslı tesisler bunlar tamamen ortadan kaldırılıyor. Projemizi mümkün olduğu kadar toplumun her noktasına yayarak bu tür atıkların doğaya atılmadan bertaraf etmek için çalışıyoruz.