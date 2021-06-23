Gaziantep Ekolojik Bina ve Atölye 'de 3 gün süren eğitim etkinliği düzenlendi
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Gaziantep Ekolojik Bina ve Atölye 'de 3 gün süren eğitim etkinliği düzenlendi

Gaziantep Ekolojik Bina ve Atölye 'de 3 gün süren eğitim etkinliği düzenlendi
Bültenler - Haberler | Güncel

Çocuklar atık malzemelerle gerçekleştirdikleri etkinliğe büyük ilgi gösterdi. Yapılan eğitim ve etkinlik sonrası çocuklar çevre duyarlılığı konusunda önemli bir adım atmış oldu.

Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gaziantep Ekolojik Bina ve Atölye'de "Atıkları Dönüştürüyor; Çevremi Yeşillendiriyorum" projesi kapsamında Avrupa Birliği Bilgi Merkezi iş birliği ile Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu tarafından desteklenen programda Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı kurumlardaki çocuklarla 3 gün boyunca keyifli bir etkinlik gerçekleştirildi.

Öte yandan büyükşehirce yapılan ve 2014 yılından bu yana faaliyette olan Gaziantep Ekolojik Bina ve Atölye 'de enerji ve su verimliliği, yenilenebilir enerji kaynakları, geri dönüşüm ve çevre duyarlılığı konularında bilinçlendirme ve bilgilendirme faaliyetlerine devam ediyor.

Kaynak: Bültenler

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