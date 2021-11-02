Gaziantep, EBRD'nin yeşil şehirleri arasına katıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) Yeşil Şehirler Programı'na katıldı.

EBRD'den yapılan açıklamada, Gaziantep'in Yeşil Şehirler Programı'na katılımına ilişkin anlaşmanın, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad tarafından EBRD'nin Londra'daki genel merkezinde imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, anlaşma kapsamında, şehrin kapsamlı bir yatırım programı gerçekleştirmesine ve yeşil enerjiye geçişinin finansmanına destek verileceği belirtildi.

Banka'nın ilk adım olarak güneş enerjisi projesine yatırım yapma fırsatını değerlendireceği, buradan elde edilecek enerjinin şehir şebeklerine entegre edilmesine yardımcı olacağı kaydedilen açıklamada, anlaşma kapsamında şehrin katı atık, su, sokak aydınlatması, enerji tedariki ve ulaşım alanlarını içeren Yeşil Eylem Planı'nın hazırlanmasına yardımcı olunacağı bildirildi.

Açıklamada, Gaziantep'in, İzmir, Ankara ve İstanbul'dan sonra Türkiye'den Yeşil Şehirler Programı'na katılan 4. şehir olduğu belirtildi.

"Şimdi yeşil ekonomiye odaklanma zamanı"

Açıklamada anlaşmaya ilişkin değerlendirmesine yer verilen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Yerel yönetim açısından yeni bir çağda yaşıyoruz. Şimdi yeşil ekonomiye odaklanma zamanı. Günümüzde belediyecilik yapılırken dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan biri de çevrenin korunmasıdır." ifadelerini kullandı.

Gaziantep'i yeşil bir kente dönüştürme yolunda önemli adımlar atıldığını belirten Şahin, "Bu nedenle EBRD ile imzaladığımız bu anlaşma bizim için çok önemli. Hep birlikte daha iyi bir dünyaya büyük katkı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

EBRD Sürdürülebilir Altyapı Yönetici Direktörü Nandita Parshad ise Gaziantep'in Yeşil Şehirler Programı'na katılmasını gönülden beklediklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Birlikte çevresel zorlukları belirleyecek, şehrin ihtiyaçlarına öncelik vererek bunları sürdürülebilir altyapı yatırımları ve politika önlemleri ile ilişkilendireceğiz. Belediye Başkanı Şahin'in şehir için ileriye dönük vizyonunu memnuniyetle karşılıyor ve birlikte çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

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