Gaziantep'e Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 1 milyar liralık destek
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Gaziantep'e Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 1 milyar liralık destek

14.02.2021 13:53 | Son Güncelleme: 14.02.2021 13:56
Gaziantep'e Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 1 milyar liralık destek

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Gaziantep'e yapılan destek tutarının toplam 1 milyar lirayı aştığını belirtti.

AK Parti Gaziantep Milletvekili ve Plan Bütçe Komisyonu Sözcüsü Nejat Koçer, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Gaziantep'e yapılan destek tutarının toplam 1 milyar lirayı aştığını belirtti.

Koçer, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla sağlık ve ekonomi alanındaki mücadelenin yanında, salgından olumsuz etkilenen vatandaşların Sosyal Destek Kalkanı ile koruma altına alındığını kaydetti.

İlk vakanın ortaya çıktığı günden itibaren her türlü imkanı seferber ederek milletin yanında yer alan devletin, salgının sosyal ve ekonomik hayat üzerindeki olumsuz etkisini en aza indirmeye çalıştığını ifade eden Koçer, "Bu kapsamda, sosyal destek programı çerçevesinde toplam 330 bin 934 haneye 1000'er lira ödeme yapılmıştır. Kısa çalışma ödeneğiyle 69 bin 729 çalışana 346 milyon 375 bin 664 lira, nakdi ücret desteğiyle 50 bin 887 çalışana 161 milyon 587 bin 82 lira, işsizlik ödeneğiyle 21 bin 93 kişiye, 94 milyon 265 bin 781 lira ödeme gerçekleştirildi. Gaziantep'te ihtiyaç sahibi ve çalışanlara yapılan destek toplamda 1 milyar 12 milyon 176 bin 206 liraya ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Kovid-19'a karşı yürüttüğü etkin mücadelenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının çalışmalarıyla kararlılıkla süreceğini aktaran Koçer, imkanlar dahilinde yapılan desteklerin salgının etkisi azalıncaya kadar devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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