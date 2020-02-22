Gaziantep'e şehit ateşi düştü
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Gaziantep'e şehit ateşi düştü

Gaziantep'e şehit ateşi düştüSURİYE'nin İdlib kentinde, Esad rejimi tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan tankçı sözleşmeli er Mecit Demir'in (25) acı haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

22.02.2020 17:01 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:04

'e şehit ateşi düştü

SURİYE'nin kentinde, Esad rejimi tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan tankçı sözleşmeli er Mecit Demir'in (25) acı haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) -

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Kaynak: DHA

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: Gaziantep'e şehit ateşi düştü
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