Gaziantep'e şehit ateşi düştü
Gaziantep'e şehit ateşi düştüSURİYE'nin İdlib kentinde, Esad rejimi tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan tankçı sözleşmeli er Mecit Demir'in (25) acı haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.
22.02.2020 17:01 | Son Güncelleme: 22.02.2020 17:04
Gaziantep'e şehit ateşi düştü
SURİYE'nin İdlib kentinde, Esad rejimi tarafından düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan tankçı sözleşmeli er Mecit Demir'in (25) acı haberi Gaziantep'teki ailesine ulaştı.
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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA) -
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Kaynak: DHA