Gaziantep'e Şehit Ateşi Düştü

IĞDIR'ın Aralık ilçesinin İran sınırındaki Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolu'nda görev yaparken, PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse'nin (23) acı haberi, Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşayan dedesi Ökkeş Köse'ye (80) verildi. Annesi, babası ve kız kardeşi, 7 ay önce eniştesi tarafından öldürülen Köse'nin hayatta kalan tek akrabasının, kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören dedesi olduğu öğrenildi.

Iğdır'ın Aralık ilçesine bağlı, İran sınırında bulunan Şehit Bülent Aydın Hudut Karakolu'na, terör örgütü PKK mensuplarınca sabaha karşı saldırı düzenlendi. Saldırıda, karakolda görevli Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse, şehit olurken, 2 asker de yaralandı. Köse'nin şehadet haberi, Nizip'in Bahçelik Mahallesi'ndeki tek yakını olan dedesine verildi.

ENİŞTESİ KATLİAM YAPMIŞTI

Şehidin annesi Gülsüm ve babası Bekir Köse ile kız kardeşi Gülşen Yakar, 7 ay önce, cinnet getiren eniştesi Eyüp Yakar tarafından öldürülmüştü. Olay sonrası gözaltına alınan Eyüp Yakar, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. İlçedeki tek akrabası olan ve kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gören dedesi Ökkeş Köse'ye, Nizip Kaymakamı Kemal Şahin ve diğer yetkililer tarafından torunun acı haberi verildi. Ökkeş Köse'nin, Bahçeli Mahallesi'ndeki evine de Türk bayrakları asıldı.

3 GÜN ÖNCE KÖYE GELİP, ZEYTİN TOPLAMIŞ

Şehidin yakınları, Ahmet Furkan Köse'nin 3 gün önce memleketine geldiğini ve zeytin topladıktan sonra tekrar görevine döndüğünü söyledi.

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Ahmet Furkan Köse, yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından Bahçelik Mahallesi'nde anne ve babasının mezarının yanında toprağa verilecek.

- Gaziantep

Kaynak: DHA