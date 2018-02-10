Gaziantep'e şehit ateşi düştü... "Düğüne gidiyoruz" diyen şehit, operasyon öncesinde böyle görüntülenmişti

GAZİANTEP - Zeytin Dalı Harekatı'nda Afrin'de şehit düşen Uzman Erbaş Enes Sarıaslan'ın acı haberi ailesine verildi. Operasyon öncesi "Düğüne gidiyoruz" diyen şehidin görüntüleri kameralara böyle yansımıştı.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Erbaş Enes Sarıaslan'ın Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki İstiklal Mahallesindeki baocağına ateş düştü. Asker yetkililer tarafından anne Hatice ve baba İmam Sarıarslan'a şehit haberi verildi. Türk Bayrağı ile donatılan mahallede yaşayan şehidin dedesi Abüzer Yılmaz, "Devletimiz sağ olsun. Çocuklar bizim değil devletindir. Allah başka kimseyi yakmasın" diye konuştu.

2'si erkek olmak üzere toplam 4 çocuk babası olan İmam Sarıaslan'ın kapıcılık yaptığı öğrenilirken, şehidin ise 3 yıldır görev yaptığı ve Bitlis Tatvan'dan Afrin operasyonuna katıldığı belirtildi.

Öte yandan, operasyon öncesi "Düğüne gidiyoruz" diyen şehidin görüntüleri kameralara yansımıştı.