Afrin Şehidinin Sosyal Medya Paylaşımı Yürekleri Dağladı

Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda çıkan çatışmalarda şehit olan askerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın (24) acı haberi, Gaziantep'te oturan ailesine verildi.

"OLMADI BE KARDEŞİM BIRAKIP GİTTİN BİZİ"

Afrin'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan sosyal medya hesabından 5 Şubat'ta şehit olan arkadaşına, "Olmadı be kardeşim bıraktın gittin bizi Allah şahadetini kabul etsin mekanın cennet olsun güzel kardeşim" mesajı yazmıştı.

ACI HABER GAZİANTEP'E DÜŞTÜ

Afrin'de devam eden operasyonlarda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın acı haberi, Gaziantep'in İstiklal Mahallesi'nde oturan bir fabrikada şoför olarak çalışan babası İmam ve annesi Hatice Sarıaslan'a verildi.

EVLERİNE TÜRK BAYRAKLARI ASILDI

Acı haberle yasa boğulan 2'si kız 4 çocukları bulunan Sarıaslan çifti Hatay'a giderken, evlerinin önüne taziye çadırı kuruldu. Acı haberi alan şehidin yakınları, Türk bayrakları asılan eve akın etti. Ailenin ikinci büyük çocuğu ve bekar olduğu belirtilen Şehit Sarıaslan'ın cenazesi, yarın Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı Beldesi'nde düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

3 YILDIR GÖREV YAPIYORDU

Taziye evine gelen Suvarlı Belde Belediye Başkanı Mehmet Korkmaz, şehidin Adıyaman'ın Besni ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğunu belirterek, "Zannedersem 3 yıllık uzman çavuş. Tabi her vatan evladı gibi görevinde şehit oldu. Ailesi Hatay'a gitti. Başka söyleyecek bir şey yok. Başımız sağ olsun, vatan sağ olsun" dedi.

ŞEHİT HABERİ HAYAT'I YASA TUTTU

Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in acı haberi, Hatay'ın Erzin ilçesindeki ailesine ulaştı.

Akşam saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan şehidin babası Mehmet ve annesi Suna Ekiz'e, askeri yetkililer sağlık ekipleriyle birlikte acı haberi verdi.

KUZENİ DE ŞEHİT DÜŞMÜŞTÜ

Bekar olan ve 4 yıldır görev yaptığı belirtilen şehidin yakınları, fenalık geçirdi. Evine Türk bayrakları asılan şehidin ablası Gülşah Ekiz'in Eskişehir'de polis olarak görev yaptığı, amcasının oğlu olan Uzman Çavuş Uğur Ekiz'in de 2010'da İstanbul'daki servis aracına yönelik bombalı saldırıda şehit düştüğü öğrenildi. Şehidin yarın toprağa verilmesi bekleniyor.