Gaziantep'e Şehit Ateşi Düştü

HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi'nde, PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısında yaralandıktan sonra tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit olan 25 yaşındaki sözleşmeli er İbrahim Halil Çetinkaya'nın Gaziantep'teki ailesine acı haber verildi.



Şemdinli'dekiüs bölgesine geçen pazar günü PKK'lı teröristler tarafından Irak sınırından yapılan havanlı saldırıda sözleşmeli er İbrahim Halil Çetinkaya, yaralandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Çetinkaya, dün gece doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit düştü. İbrahim Halil Çetinkaya'nın şehit olduğu haberi belediye işçisi babası Mehmet ve annesi Meliha ile yakınlarını yasa boğdu. Şehadet haberinin ardından Çetinkaya ailesinin Selimiye Mahallesi'ndeki evi ve sokağa Türk bayraklarıyla donatıldı. Yakınlarının taziyeye geldiği şehit ailesinin evinin bulunduğu sokağa çadır kuruldu ve sağlık ekipleri de de hazır bekletildi.



Vatani görevini tamamlayıp, 3 yıl önce sözleşmeli er olarak göreve başlayan şehit İbrahim Halil Çetinkaya'nın 6 kardeşinin olduğu ve 5 gün sonra izne geleceği bildirildi.



Şehit sözleşmeli er Çetinkaya'nın cenazesi ikindi namazının ardından düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak. - Gaziantep