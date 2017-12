Gaziantep'e Özgü Kutnu Kumaşının Satış Mağazası Açıldı

Gaziantep'e özgü bir kumaş olan kutnu kumaşının satış mağazası açıldı. Açılışa katılan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "Gaziantep'in ürünleri küreselleşti. Bence en başarılı olacak olan da kutnu kumaşı" dedi.



Gaziantep'te yüzyıllarca el tezgahlarında dokunarak saraylara kadar giren kutnu kumaşının Sanko Park AVM'de satış mağazasının açılışına Başbakan Yardımcısı Şimşek'in yanı sıra Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Açılışta konuşan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, kutnu kumaşının golabelleştiğini belirterek, "Bu kumaştan elde edilen ürünler artık Türkiye sınırlarını aştı. Bu da Gaziantepli kadın girişimciler sayesinde gerçekleşti. Kutnu kumaşı Gaziantep'in tarihini yansıtıyor. Gaziantep'in marka şehir olma yolundaki bu açılış önemli bir çaba. Zaten güçlü bir marka algımız var ve artık bu kutnu kumaşlar ile elde edilecek ürünler ile inanıyorum ki Gaziantep'in tarihinden bahsedilecek. Londra moda haftasında da muhteşem bir gösteri vardı. O nedenle Gaziantep'in ürünleri küreselleşti. Bence en başarılı olacak olan da kutnu kumaşı. Bu çabalarla Gaziantep dünyada markaları ile tanınacak. Tekrar hayırlı olsun" dedi.



"Kendi kutnu kumaşımızı üretiyoruz"



Kutnu Tanıtım Grubu Başkanı Jülide Konukoğlu ise gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kutnu Tanıtım Grubu Başkanlığı yaptığımız dönemde Gaziantep'in değerli hanımefendileri ile 60 kalemden 300 ürün üretmiştik. Geldiğimiz noktadan kutnu kumaşından bir marka oluşturursak, kumaşa bir seviye daha atlatmayı düşündük. Bir buçuk yıldır İstanbul'da çalışmalarımız var. İsminden modasına ve tasarımcısının kim olacağına dair arkamızda profesyonel bir ekip var. Ekibimizi daha güçlendirmeyi düşünüyoruz. İstanbul'da bir ofisimiz var. Gaziantep'te organizede 6 adet tezgahımız var, kendi kutnu kumaşımızı üretiyoruz. İlk mağazamızı Gaziantep'te açtık, daha sonra da başka şehirlerde hedefliyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP