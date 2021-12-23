Gaziantep'e mevsimin ilk kar yağışı başladı - Haberler
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Gaziantep'e mevsimin ilk kar yağışı başladı

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Gaziantep'e mevsimin ilk kar yağışı başladı Gaziantep'e mevsimin ilk kar yağışı başladı.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'e mevsimin ilk kar yağışı başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'e mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Gaziantep'te etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece hava sıcaklığının -6 deneceye kadar düştüğü kentte gündüz ise sıcaklık 2-4 derece olması bekleniyor. Bu sabah 10.45'te kent merkezine mevsimin ilk kar yağşı başladı.

Kar yağışının gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.

Gaziantep'e mevsimin ilk kar yağışı başladı

Gaziantep'e mevsimin ilk kar yağışı başladı

Gaziantep'e mevsimin ilk kar yağışı başladı

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