Gaziantep'e mevsimin ilk kar yağışı başladı
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Gaziantep'e mevsimin ilk kar yağışı başladı Gaziantep'e mevsimin ilk kar yağışı başladı.
GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'e mevsimin ilk kar yağışı başladı
GAZİANTEP - Gaziantep'e mevsimin ilk kar yağışı başladı.
Gaziantep'te etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece hava sıcaklığının -6 deneceye kadar düştüğü kentte gündüz ise sıcaklık 2-4 derece olması bekleniyor. Bu sabah 10.45'te kent merkezine mevsimin ilk kar yağşı başladı.
Kar yağışının gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.