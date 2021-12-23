GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'e mevsimin ilk kar yağışı başladı

GAZİANTEP - Gaziantep'e mevsimin ilk kar yağışı başladı.

Gaziantep'te etkili olan soğuk hava yerini kar yağışına bıraktı. Gece hava sıcaklığının -6 deneceye kadar düştüğü kentte gündüz ise sıcaklık 2-4 derece olması bekleniyor. Bu sabah 10.45'te kent merkezine mevsimin ilk kar yağşı başladı.

Kar yağışının gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.