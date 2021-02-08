Gaziantep'e inşa edilecek modern hayvan barınağı bölgedeki "patiler"e hizmet verecek

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Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, 15 bin metrekare alan üzerine kurmak için kolları sıvadığı kedi ve köpek barınağı, yerden ısıtmalı tasarımı ve su terapilerine kadar çok donanımlı yapısıyla bölge illerine hizmet edecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin, 15 bin metrekare alan üzerine kurmak için kolları sıvadığı kedi ve köpek barınağı, yerden ısıtmalı tasarımı ve su terapilerine kadar çok donanımlı yapısıyla bölge illerine hizmet edecek.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesinin Gaziantep'te olduğunu hatırlattı.

Hayvanat bahçesinin içinde şu an kedi ve köpek barınaklarının bulunduğunu ifade eden Özsöyler, bunun yanında sokak hayvanlarına da hizmet verdiklerini söyledi.

Özellikle kışın sokak hayvanlarına yönelik çalışmalarına hız verdiklerine belirten Özsöyler, şunları kaydetti:

"Gaziantep ve ilçelerinde geniş kapsamlı hizmet veriyoruz. Sokakta dolaşan başıboş kedi ve köpekleri getiriyoruz, burada gerekli tedavilerini yapıyoruz ve aldığımız bölgelere bırakıyoruz. Bunun yanında şehrin muhtelif yerlerinde beslenme noktaları oluşturduk. An itibarıyla kent genelinde 200 beslenme noktamız var. Arkadaşlarımız her gün buraya yemek ve su bırakıyor. 2020 yılında toplam 6 bin köpeğe dokunduk. Bunlardan 2 bin tanesine yuva bulduk ve sahiplendirdik."

- Bölgesel yeni nesil barınak

Özsöyler, sokak hayvanlarının daha iyi bir yaşam hakkına sahip olduğuna inanarak, Gaziantep'e yakışır bir barınak yapmaya karar verdiklerini anlattı.

Bu kapsamda Burç Yazıbağı bölgesinde barınak için projenin hazırlandığını ve yakın zamanda inşaat çalışmalarına başlayacaklarını belirten Özsöyler, Gaziantep'e yapılacak barınağın benzerlerinden oldukça farklı olacağını kaydetti.

Özsöyler, barınak için gelişen teknolojinin nimetlerinden yararlandıklarını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Türkiye'nin en büyük kedi ve köpek barınağını Gaziantep'te 15 bin metrekare alan üzerine inşa edeceğiz. Hayvanların her türlü ihtiyaçları burada steril alanda giderilecek. Daha geniş ve donanımlı salonlarda cerrahi operasyon yapılacak. Barınağımız alttan ısıtmalı olacak. Bunun yanında sosyal donatı alanları, su terapileri yapılan yerler ve bol bol yeşil alan olacak. Burç Yazıbağı bölgesinde inşa edeceğimiz bu kampüsümüzün projesi tamamlandı ve artık inşaat çalışmasına başlayacağız. 8 ay sonra hizmete açmayı hedeflediğimiz tesis, bölgesel bir niteliğe sahip olacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Akif Parlak