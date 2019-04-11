Gaziantep'e İkinci Kampüs Müjdesi

Gaziantep'e ikinci kampüs müjdesi

GAZİANTEP - Doğa Koleji Gaziantep'te ikinci kampüs için gün sayıyor. Geleneksel Medya Buluşması çerçevesinde Gaziantep'te basın mensuplarıyla bir araya gelen Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, Gaziantep'e ikinci kampüs müjdesini verdi.

124 kampüs, 82 bin öğrenci ve 13 bin 500 personeliyle Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük, dünyanın ikinci büyük okul zinciri Doğa Koleji, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında açacağı 6 yeni kampüsle birlikte kampüs sayısını 130'a, öğrenci sayısı hedefini ise 90 bine çıkarıyor. Doğa Koleji, Gaziantep'te akademik başarıyı bilim ve teknolojiyle desteklerken, öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine de katkıda bulunuyor. Kültürel, sosyal ve sanatsal faaliyetlerle desteklenen proje modelli eğitim anlayışı, öğrencilerin proje üreten, teknolojiyi takip eden ve farklılığını kullanarak pratiğe dönüştürebilen bireyler olmalarına olanak tanıyor.

Doğa Koleji, Gaziantep basınıyla 'Geleneksel Medya Buluşması'nda bir araya geldi. Toplantıya Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, Kurumsal İletişim Direktörü Turgay Türker, İl Koordinatörü Göksel Yalçın, Doğa Koleji Gaziantep Kampüsü İlkokul Müdürü Oğuz Apak, Ortaokul Müdürü Ayber Gencel, Lise Müdürü Mehmet Koçer ve Halkla İlişkiler Bölge Müdürü Bektaş Pektaş katıldı. Toplantıda Gaziantep Doğa Koleji'ne ilişkin hedef ve öngörüler paylaşıldı.

"Gaziantep'te eğitimdeki yatırımlarımızı sürdüreceğiz"

Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Ulusal ve uluslararası platformda başarı elde eden tüm kampüslerimizden öğrencilerimiz bu yıl toplam 3 bin 214 projeyle yarıştı. Türkiye'nin dört bir yanından başvuruda bulunan, sayısı 6 bini aşan öğrencimiz bilim ve teknoloji dünyasının kapılarını araladı. Doğa Koleji Gaziantep Kampüsü, proje modelli lise eğitiminde, öğrencilerin öncelikle proje hazırlama becerilerini geliştiriyor. Proje Yönetimi dersleri alan öğrenciler, proje geliştirmeden önce yol haritasını çizmiş oluyor. Proje modelli eğitim aracılığıyla, okulda edinilen bilgilerin projeye, bilimsel araştırma basamaklarının ise uygulamaya dönüştürülmesi, üretimde aktif olarak yer alan ve strateji üreten bireyler yetiştirilmesine olanak tanıyor" şeklinde konuştu.

Gaziantep Kampüsü'nün yoğun İngilizce eğitim programı

Genel Müdür Lüle, "Merak eden, tartışan, sorgulayan, problem çözen, girişimci, sorumluluk alan, düşünme becerileri gelişmiş ve öz düzenleme yapabilen bireyler, yalnızca bilgi aktarmaya dayalı modellerle yetiştirilemez. Eğitim, öğrencinin entelektüel ve sosyal gelişimini etkilerken kişiliğini de biçimlendirmelidir" ifadelerini kullandı.

Lüle, yabancı dile önem verdiklerini belirterek, "Anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim imkanı sunan Doğa Koleji Gaziantep Kampüsü'nün yoğun İngilizce eğitim programı, "yaşayarak öğrenme" modeline dayanıyor. Öğrencilerin günümüz dünyasına adapte olabilmesi ve uluslararası yabancı dil sınavlarında başarılar elde edebilmesi için, anaokulunda yarım gün, ilkokulda 14 saat, 5'inci Sınıfta hazırlık 6 ve 7'inci sınıfta ise 14'er saat İngilizce eğitimi veriliyor. Doğa Koleji Gaziantep Kampüsü'nün alanında uzman öğretmenleri, sadece derste değil; okulun tüm alanlarında öğrencileriyle İngilizce konuşarak çocukların küçük yaşta yabancı dile yatkınlık kazanmasını sağlıyor" ifadelerine yer verdi.

Genç sporcular uluslararası arenada iddialı

Spor faaliyetlerine önem verdiklerini dile getiren Lüle, "Türkiye'de ve dünyada ISF (Dünya Okul Sporları Federasyonu) tarafından organize edilen okul spor faaliyetlerinde basketbol, voleybol ve hentbol olmak üzere 3 branşta 6 dünya şampiyonluğu bulunan tek okul olan Doğa Koleji, sporcu nesiller yetiştirme misyonuyla hareket ediyor. Doğa Koleji Gaziantep Kampüsü, bölge, il ve Türkiye genelinde bireysel sporlarda ve takım sporlarında dereceler elde ediyor. Son 2 yılda karate, okçuluk, yüzme ve jimnastik takımı şampiyon oldu" dedi.

Lüle, "Doğa Koleji'nde öğrenciler, küçük yaşta aldıkları İngilizce eğitimi, lisede Doğa'ya özgü t-MBA modeli, kodlama ve robotik dersleri ile geleceğin liderleri olarak yetişiyor. Akademik alandaki başarıları ve akademik kadrosu, yabancı dil eğitimi, sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetleri, kendi eğitim materyallerini oluşturması gibi birçok özelliği Doğa Koleji'nin tercih edilme sebeplerinin başında geliyor. Öğrenciler, fark oluşturan eğitim yöntemleriyle geleceğe doğru şekilde hazırlanıyorlar" diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Kaynak: İHA