Gaziantep'e İki Yeni Fuar

Gaziantep'te inşaat ve yapı sektöründe 04-07 Ekim 2018 tarihleri arasında 2 ayrı fuar eş zamanlı olarak düzenlenecek.

Türk yapı sektörünü Ortadoğu ile Gaziantep'te buluşturacak olan fuarlar, Gaziantep Sanayi Odası(GSO) ve TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi destekleriyle gerçekleştirilecek. Sektör temsilcilerinin ürün ve hizmetlerini sergileneceği fuarlarda üretici ve satıcı firmalarla, sektör profesyonelleri ve yatırımcıları bir araya gelecek.

GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Gaziantep'te ilk kez ve eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek fuarların Ortadoğu'nun yeniden yapılaşmasında köprü görevi üstleneceğini belirtti. Konukoğlu,günümüzde tüm sektörlerde yaşanılan gelişmelerin pazarlarda meydana gelen yeni oluşumların, rekabetin yoğun bir şekilde yaşadığı ortamı oluşturduğunu belirterek, artık sadece kaliteli ürün üretip pazara sürmekle başarı elde edilmediğini kaydetti. Tüketicilerin aynı ürünü değişik fiyat, kalite ve biçimleriyle karşılayabildiklerini dile getiren Konukoğlu, tüketicilerin ihtiyacı olan ürün ve hizmeti değişik alternatifler arasından seçme şansına sahip olabildiklerini kaydetti.

Üreticilerin pazar paylarını koruyabilmesi ve ilerleme kaydedebilmesi için firmaların yürüttükleri pazarlama ve tanıtım faaliyetlerinin çok önemli olduğuna dikkat çeken Konukoğlu, "Böylesi bir pazar ortamında fuarlara katılım, firmalara oldukça önemli avantajlar sunmakta ve hem pazarlama hem de tanıtım aktivitelerini bir arada yürütmelerine olanak sağlamaktadır. Türkiye'de, inşaat ve yapı sektörlerinin en fazla olduğu illerden birisi olan Gaziantep'te bu sektörler yaklaşık 50 bin kişilik bir istihdam alanına sahip. Bu açıdan fuarların, Gaziantep'te düzenleniyor olması son derece önemlidir. Ekonominin lokomotif şehirlerinden biri olan Gaziantep'in bu fuarlarla yapı ve inşaat sektöründe de Türkiye'de lokomotif bir şehir olacağına ve yeni bir ivme kazandıracağına inanıyorum. Fuara katılacak olan tüm katılımcılarımıza hayırlı uğurlu olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Gökhan Çeliktürk de, fuarların Gaziantep ekonomisi için büyük önem taşıdığını belirterek, "Oda yönetimi olarak seçim öncesi sektörümüzdeki tüm bileşenlerin katılacağı bir fuar düzenlemeyi seçim vaatlerimiz arasına almıştık. Ekim ayında düzenlenecek fuarla bu vaadimizi yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Gaziantep yapı ve inşaat sektörlerinin en canlı olduğu illerden birisi konumunda. Ayrıca Suriye sınırında bulunmamız fuarın önemini daha da arttırmaktadır. Çünkü Suriye'nin yeniden imarında Gaziantep'e büyük görev düşecek. Fuarımız ekonominin lokomotifi olan sektörümüzün gelişimine ivme kazandıracak" şeklinde konuştu.

Buildeast ve Gaziantep Gayrimenkul Fuarlarının üretici firmalara, meslek odalarına, üniversitelerin mimarlık, mühendislik bölümlerine, sivil toplum örgütlerine, kamu kuruluşlarına ve sektör yayınlarına da ev sahipliği yaparak fuar boyunca düzenlenecek etkinlik programları ile yapı dünyasına ışık tutması bekleniyor. - GAZİANTEP