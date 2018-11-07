Gaziantep'e Gönderdiği Tonlarca Salça Mersin'den Çıktı

İzmir'den Gaziantep'e gönderilmek üzere sevkıyata verilen 27 ton salça Mersin'de bir depoya indirilerek, Suriyeli şahıslara satılmak üzereyken ele geçirildi. Firma sahibinin şikayeti üzerine çalışma yapan ekipler, şebeke olduğu öne sürülen 3 şüpheliyi yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, İzmir'de salça üretimi yapan bir firmanın sahibi olan Halit Göndüz, 27 ton salçayı Gaziantep'e göndermek için bir sevkıyat firmasına teslim etti. Birkaç gün sonra aracın Gaziantep'e ulaşmadığını öğrenen Göndüz, sevkıyatı yapan şoförle iletişime geçti. Şoförün, "Aracın bozulduğu gerekçesiyle Mersin'de durduklarını ve bu sebeple geç kaldıklarını" söylemesi üzerine şüphelenen Göndüz, emniyete başvurdu. İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık (Yan-Dol) Büro Amirliği ekipleri Mersin Emniyetiyle iletişime geçti. Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı Yan-Dol Amirliği ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

"Suriyelilere satacakken yakalandılar"

Salçanın Mersin Toptancılar Sitesinde bulunan bir iş yerine indirildiğini tespit eden ekipler, yaptıkları operasyonda 63 plakalı kamyondan 21 ton salça indirildiğini belirledi. Ekipler, salçaları bir iş yerine satmaya çalışan Suriye uyruklu A.E.S. ve A.S. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda Adana'da bulunan bir adrese daha operasyon düzenleyen ekipler, A.E. isimli bir şahsı 3 ton daha salçayı satmaya çalışırken yakaladı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma ve suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi' suçlarından mevcutlu olarak adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin, çıkarıldıkları mahkemece serbest kaldığı öğrenildi.

"255 milyar değerindeki salçayı almışlardı"

Öte yandan, gazetecilere açıklamalarda bulunan firması sahibi Halit Göndüz, "İzmir'den Antep'e gitmek üzere bir tır malımız çıktı. Perşembe günü gönderdiğimiz ürünler cumartesi günü yerine ulaşmamıştı. Aracın arızalı olduğu söylendi. Biz biraz şüphelendik ve takibe aldık. Pazartesi günü de gitmesi gereken yere varmayınca emniyete başvurduk. Mersin'de olduklarını öğrendik. Mersin Yan-Dol ve İzmir Yan-Dol ekipleri ortak bir çalışma yaptı. Mersin'de birkaç kişiyle birlikte malı indirmişler. Depoyu tespit ettiler. Sonra malları Suriyelilere sattıklarını öğrendik. Tahmini 220 milyar değerinde bir malımız alınmıştı. Şu anda 24 ton bulundu. 25 milyar gibi bir açığımız var şu anda 3 ton kayıp. Ekipler şahısları yakaladı" dedi. - MERSİN