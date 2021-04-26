Gaziantep'e gelen tarım işçilerinin aşırı sıcak altındaki mesaisi başladı
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Gaziantep'e gelen tarım işçilerinin aşırı sıcak altındaki mesaisi başladı

Gaziantep'e gelen tarım işçilerinin aşırı sıcak altındaki mesaisi başladı
Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama - Haberler | Güncel

Gaziantep'teki Araban Ovası'na çevre illerden gelen tarım işçileri, aşırı sıcak altında mesai yaptıktan sonra kurdukları çadırlarında dinleniyor.

Gaziantep'teki Araban Ovası'na çevre illerden gelen tarım işçileri, aşırı sıcak altında mesai yaptıktan sonra kurdukları çadırlarında dinleniyor.

İlçedeki sarımsak hasadında çalışan işçiler, sabahın erken saatinden itibaren tarlalara geliyor. Daha sonra derme çatma kurdukları çadırlarına gelen tarım işçileri, aileleriyle birlikte vakit geçiriyor.

Ekim ayının başına kadar Araban'daki tarlalarda çalışmaları beklenen işçilerin ilçedeki sayısı 40 bine ulaştı.

Şanlıurfalı işçilerden Ayşe Kara, AA muhabirine, Araban'a ailece geldiklerini söyledi.

Yaklaşık 4 yıldan beri her yıl ilçeye geldiklerini anlatan Kara, "Şu an yarı firik yeşil sarımsak hasadında çalışıyoruz. Yıllardır ailemle Araban Ovası'na gelip sarımsak ve pamuk hasadında çalışıyoruz. Ben burada aileme yardımcı oluyorum." dedi.

Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun ise ilçenin her yıl 40 bin civarında işçiye geçim kapısı olduğunu belirtti. Altun, şimdiden ilçedeki işçi sayısının beklenene ulaştığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mahmut Bazlama

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