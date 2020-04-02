Gaziantep'e gelen özel araçlar 14 gün başka kente gidemeyecek Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, il dışından gelen özel araçların 14 gün boyunca kent dışına çıkmasının yasaklandığını bildirdi.

Gaziantep Valisi Davut Gül, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, il dışından gelen özel araçların 14 gün boyunca kent dışına çıkmasının yasaklandığını bildirdi.

Telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilen Mülki İdari Amirler Toplantısı'nda, İl Umumi Hıfzıssıha Kurulu tedbirlerin genişletilmesi amacıyla karar aldı.

Vali Gül, yaptığı konuşmada, il dışından kente giren araçlara ilgili yeni kararlar aldıklarını belirtti.

Özel araçlar il dışından geldiğinde iki işlem yapılacağını bildiren Gül, şöyle konuştu:

"İle giren her aracı, 14 gün boyunca dışarı çıkmaması için kara listeye alacağız. Bu şu anlama geliyor, il dışından İslahiye'ye geldi. 14 gün dolmadan İslahiye'den çıkarsa ya da Nizip'ten Şanlıurfa'ya, Araban'dan Adıyaman'a geçerse PTS'ler sinyal verecek. Bu aracın 14 gün Gaziantep'te kalması lazım. Dolayısıyla araçla beraber kişinin 14 gün boyunca içeride kalması lazım. Araçlara Gaziantep'in dışına çıkmama kaydı koyuyoruz. Bu kararı alıyoruz. Pozitif vakalar mutlaka hastanede olacak, pozitif vakaların temasta olduğu kişiler de 14 gün boyunca pansiyonlarda karantina altında kalacak."

Gül, zaman zaman kendilerine sosyal medya üzerinden Gaziantep'teki koronavirüsle ilgili sorular gönderildiğini söyledi.

Koronavirüs vakalarının her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandığını dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Bu hastalık dünyada bir kişiyle başladı, yüzlerce insan hastalığın pençesinde. Dolayısıyla Gaziantep'te bir kişi de bin kişi de olsa bu, bizim güvende olduğumuz anlamına gelmez. Tedbirleri aldığımız ve kurallara uyduğumuz sürece güvende oluruz. Bu şehrin yüzde 90'ı kurallara uyuyorsa, kalan yüzde 10'unun da uyması lazım. Kurallara uyduğumuz sürece hiçbir sıkıntımız yok."

Koronavirüsün, tedbirlerden daha güçlü olmadığını belirten Gül, "Kişisel temizliğimize dikkat etmemiz, suya sabuna dokunmamız ve olabildiğince sosyal mesafemizi muhafaza etmemiz gerekiyor. İşimizin olmadığı sürelerde de evimizde bulunarak Gaziantep ve Türkiye'yi bu süreçten daha güçlü çıkarabiliriz." dedi.

Kaynak: AA