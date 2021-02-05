Gaziantep'e gazilik unvanının verilmesinin 100. yıl dönümü nedeniyle atletizm müsabakaları düzenlendi
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Gaziantep'e gazilik unvanının verilmesinin 100. yıl dönümü nedeniyle atletizm müsabakaları düzenlendi

05.02.2021 12:49 | Son Güncelleme: 05.02.2021 12:52
Gaziantep'e gazilik unvanının verilmesinin 100. yıl dönümü nedeniyle atletizm müsabakaları düzenlendi

Gaziantep'te, kente gazilik unvanın verilmesinin 100. yıl dönümü dolayısıyla atletizm etkinlikleri düzenlendi.

Gaziantep'te, kente gazilik unvanın verilmesinin 100. yıl dönümü dolayısıyla atletizm etkinlikleri düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde GAÜN Kampüsü'nde gerçekleştirilen organizasyona, Adana, Mersin ve Gaziantep'ten kentten 107 sporcu katıldı.

Rektörlük binası önünde hazırlanan başlangıç çizgisinde koşmaya başlayan sporcular, kampüs içinde belirlenen 1500 ile 3000 metrelik mesafeyi koştu.

U16, U19 ve Büyükler kategorisinde ter döken sporcular, derece elde etmek için kıyasıya mücadele etti.

Gaziantep Atletizm İl Temsilci Yardımcısı Memik Vurucu, gazetecilere, atletizm etkinliklerinin geleneksel olarak her yıl kente gazilik unvanının verilişinin yıl dönümlerinde yapıldığını söyledi.

Müsabakalara yoğun katılımının yaşandığını ifade eden Vurucu, "Salgına rağmen katılım gayet iyi oldu. Sporcuları etkinliğe getiren hocalarımıza teşekkür ediyoruz. Salgından dolayı birçok branştaki sporlar yapılamıyor. Atletizm ayrı ve sosyal mesafeli olduğu için bu branştan etkinlikler yapıyoruz ve yapmaya da devam ediyoruz. Mesafede yokuş yok, düz bir parkur olduğunda sporcularımız fazla zorlanmadı." dedi.

Vurucu, sporcuların yarışlarda iyi dereceler de elde ettiğini sözlerine ekledi.

7-11 yaş arası çocuklara yönelik 60 ve 150 metre koşu ile fırlatma topu etkinliklerinin de yapıldığı organizasyondaki yarışlarda derece elde eden sporculara madalya, kupa ve hediyeler verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Özdemir

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