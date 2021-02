Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 100. yıl dönümü

Gaziantep milletvekilleri ve belediye başkanları, kente "Gazilik" unvanı verilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, mesajında, milli mücadelenin yol haritası niteliği taşıyan Gaziantep mücadelesinin Şahinbey, Şehitkamil ve Karayılan gibi 6 bin 317 abide kahramanla destanlaştığını belirtti.

Gaziantep'in Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce verilen "Gazi" unvanı ile taçlandığını hatırlatan Koçer, şunları aktardı:

"Şehrimiz Gaziantep, milli mücadeleden gelen aynı ruh ve inançla, bugün üretime, ihracata, sanayiye ve istihdama verdiği katkıyla, kültür, sanat ve turizm alanındaki başarılarıyla ülkemizin kalkınmasında önemli bir paya sahiptir. Türkiye'nin ve bölgemizin lokomotif ili olan şehrimiz, 8 milyar dolar büyüklükle en çok ihracat yapan beşinci ilimizdir. Yarattığı istihdam, ihracat ve ekonomik gücü ile Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerini, küçük sanayi sitelerini ve gözü kara girişimcilerini nice 100 yıllara taşıyacağından şüphem yoktur. Bu başarının sırrı, Gaziantep'in, ülkemizin ekonomik kalkınma mücadelesine milli mücadele ruhuyla katkı sağlıyor olmasıdır. Milli mücadele 100 yıldır devam etmektedir."

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ise geçmişte şanlı bir destana öncülük eden Gaziantep'in bugün aynı başarıyı Türkiye ekonomisine sağladığı katma değerle de gösterdiğini bildirdi.

Gaziantep'in Kurtuluş savaşında olduğu gibi kendi göbeğini kesersek, ekonomide, üretimde, istihdamda gösterdiği başarı ve atılımla dünyanın 170 ülkesine yaptığı 8 milyar doları bulan ihracatı ve yarattığı istihdam olanaklarıyla "Gazilik" ünvanını ikinci kez hak ettiğini aktaran Uzer, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin kanlarıyla sulanan bu topraklarda efsaneleşen Antep ve Anteplilerin direnişi yurdumuzun her yerindeki mücadele ve direnişlere de örnek olmuştur. TBMM tarafından 8 Şubat 1921 tarih ve 93 sayılı kanunla Antep, 'Gazi'lik unvanı verilerek taçlandırılmıştır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk de Gazianteplilerin bu kahramanlıklarını, 'Türküm diyen her şehir, her kasaba ve en küçük Türk köyü Gazianteplileri kahramanlık timsali olarak alabilirler' sözüyle ifade etmiştir."

MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan da kent halkının 1 Nisan 1920'den 7 Şubat 1921'e kadar Fransız kuvvetlerine karşı büyük bir direniş gösterdiğini hatırlatarak, "Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi gücüyle işgale 11 ay dayanan ve düşmana geçit vermeyen 8 Şubat 1921 tarihi Gaziantep'in gazilik unvanı ile onurlandırıldığı tarihtir. 8 Şubat, şehrimizin şanlı mücadelesini taçlandıran Gazi unvanına sahip olmamızı sağlayan önemli bir gündür. Gaziantep, kendi göbeğini kendi kesmiş, bu haliyle de verdiği mücadeleyle batı cephesine hem moral hem de örnek teşkil etmiştir. Göğüslerde taşınan Gazilik onuru, Gaziantepliyim diyen her fert tarafından bilinir ki gelecek nesillere, yarının emanetçisi çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirastır." ifadelerini kullandı.

CHP Milletvekili İrfan Kaplan da Gaziantep'in kısıtlı imkanlarla 11 ay mücadele ettiğini anımsatarak, "Mustafa Kemal de bu mücadelenin neferleri olarak Gazianteplilere olan hayranlığını 'Ben Gazianteplileri gözlerinden nasıl öpmem ki onlar yalnızca Gaziantep'i değil, Türkiye'yi kurtardılar.' sözleriyle ifade etmiştir. Ben de Gaziantep'in bir evladı olarak vatanı için binlerce şehit vererek 'Gazi' unvanı ve İstiklal Madalyasıyla ile şereflendirilen şehrimle gurur duyuyorum." diye belirtti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu da birer mesaj yayımlayarak, şehitlere şükran duyduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan