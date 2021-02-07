Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 100. yıl dönümünü kutladı

Vali Davut Gül, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 100. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gül, mesajında, Anteplilerin 11 ay boyunca, 6 bin 317 şehit ve sayısız kahramanla istiklal ve istikbal için mücadele ettiğini, verilen bu mücadelenin ancak yürekleri ve vatan sevgileri memleket kadar büyük olan bir toplumun başaracağını kaydetti.

Antep'e "Gazilik" unvanı verilmesinin gururunu yaşadıklarını ifade eden Gül, Anteplilerin hiçbir yardım ve destek almadan gösterdikleri şanlı direniş ve bağımsızlık mücadelesinin tüm yurda ilham olduğuna dikkati çekti.

Gül, Gazianteplilerin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Süngülerle, silahlarla ve kanla kazandığımız askeri zaferlerden sonra, kültür, bilim, fen ve ekonomi alanlarında da zaferler kazanmaya devam edeceğiz" sözünü rehber edindiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Mücadelenin şekli değişmiştir, şartlar değişmiştir ancak bu necip millet el birliği ve kardeşlik ruhu ile dün olduğu gibi bugün de bütün bir vatana örnek olmak için çalışmak, üretmek ve gelişmek mecburiyetindedir. Dünya ticaretinin daralma yaşadığı bu dönemde Ülkenin beşinci büyük ekonomisi olarak durmadan kırılan ihracat rekorları, eğitim alanında, seferberlik ruhuyla hareket eden hayırseverlerimizin çabası ve pandemi döneminde yaraların sarılması adına verilen mücadele bizlere tek bir şey göstermektedir. Antep, Gazilik unvanına layık bir şekilde dün olduğu gibi bugün de vazifesini yerine getirmektedir. Bu düşüncelerle 100. yıl dönümünü büyük bir onur ve coşkuyla kutladığımız Gazilik günümüzde, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, bütün hemşehrilerimin Gazilik gününü kutluyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal