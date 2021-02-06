Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 100'üncü yıldönümü

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep'e "Gazilik" unvanı verilişinin 100'üncü yıldönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şahin, mesajında, bundan 100 yıl önce yürekleri ve vatan sevgileri memleket kadar büyük Anteplilerin düşman karşısında gösterdiği direnişle yazdığı kahramanlık destanı sonucunda, şehrin şanlı tarihinin "Gazilik" gibi anlamlı ve onurlu bir unvanla taçlandığını belirtti.

"Antep'in Gaziantep'e yolculuğu, atalarımızın gözü karalığı ve cesaretiyle başladı" diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Ölürsem şehit, kalırsam gazi olurum' inancı, azim ve kararlılığı ile açlık ve yokluk içindeki bu şehir, 11 ay boyunca, 6 bin 317 şehit ve sayısız kahramanla istiklal ve istikbal için mücadele etti ve kazandı. Ülkenin hemen hemen her noktasında devam eden milli mücadelemizde Gaziantep adeta ikinci bir Plevne savunması veya ikinci bir Çanakkale Harbi olarak tanımlayabileceğimiz bir direniş göstermiş ve tam bağımsızlığa giden yolda yaptığı katkı nedeniyle 'gazilik' unvanını hakkaniyetle, bileğinin hakkıyla almıştır."

Gazi Mustafa Kemal ve Türkiye Büyük Millet Meclisinden sonra, onura erişen tek şehir olmayı sağlayan atalarıyla, dedeleriyle ve kahramanlarıyla bir Gaziantep çocuğu olarak büyük gurur duyduklarını ifade eden Şahin, "Antep'ten Gaziantep'e yolculuğumuzun nihayetinde, şehrimize 'Gazilik' unvanı verilişinin 100'üncü yıldönümünde; 'Ben Gaziantepliyim' deme onurunu bizlere yaşatan aziz şehitlerimiz ve gazilerimizi, Antep'in tüm gücüyle direnen fedakar ve cefakar halkını bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyor, sizleri içten duygularımla selamlıyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep milletvekili Derya Bakbak'ın mesajı

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak ise yayımladığı mesajında, "8 Şubat'ın 100 yıl önce 'Vurun, Antepliler namus günüdür' diye başlayan kahramanlık mücadelesinin 'Gazi' unvanı verilerek taçlandırıldığı gündür. Her biri vatan için, bayrak için, namus için şehit olan; göğsü aşk-ı vatanla dolu yiğitlerin Antep'i Gaziantep yaptığı gündür. Yıkılmış evlerini kendilerine siper yaparak düşmana 10 ay dayanan atalarımızın onurlandırıldığı gündür." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz