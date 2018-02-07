Gaziantep'e "Gazi" Unvanının Verilişinin 97. Yıl Dönümü

Ankara Gaziantepliler Birlik ve Beraberlik Derneğince, Gaziantep'e "gazi" unvanı verilişinin 97. yıl dönümü dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen resepsiyon, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, birlik ve beraberliğin Gaziantep'in emperyalizmi yenmesini sağladığını ifade ederek, bugün de Türk milletinin aynı ihtiyacı hissettiğini söyledi.

CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Gökdağ da Gaziantep savunmasının, Kurutuluş Savaşı'nda Türkiye'nin ihtiyacı olan direnme gücünü gösterdiğini belirterek, "Gaziantep direnişi gerçekten bir destandır. Hiçbir yerden yardım almadan inançlarıyla, vatan sevgileriyle Türkiye'ye ve dünyaya bir destan nasıl yazılır onun örneğini vermişlerdir." dedi.

Şehit Kamillerin, Şahinbeylerin, Karayılanların ve 6 bin 317 şehidin Gaziantep destanını yazdığını söyleyen Gökdağ, hiçbir ayrım yaşanmadan Türk, Kürt, Arap, Alevi ve Sünnilerin vatan sevgisiyle ülkesi ve şehrine sahip çıktığının vurguladı.

Ankara Gaziantepliler Birlik ve Beraberlik Derneği Başkanı Mehmet Ali Borsöken ise Kurtuluş Savaşı'nda Gaziantep savunmasının milli birlik ve beraberliğin şahlanışı olduğunun altını çizerek, "Gazi şehrin çocuklarının, şehit ve gazi çocuğu olduklarının idrakinde olmalarını ve atalarını incitmemelerini temenni ediyorum." diye konuştu.

Gaziantep hakkında belgesel gösterimi yapılan resepsiyona sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve akademisyenler ile davetliler katıldı.