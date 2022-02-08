Gaziantep'e "Gazi" unvanı verilişinin 101. yıl dönümü kutlandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'e "Gazi" unvanı verilişinin 101. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törende, Vali Vekili Muhammet Önder, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Atatürk Anıtı'nı çelenk bıraktı.

İstiklal Madalyası'nın Türk bayrağına takılmasının ardından katılımcılar, saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.

Gazişehir Öğrenci Meclisi Başkanı Berat Can Ermayası, kentin Gazilik Beratı'nı seslendirdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, törende yaptığı konuşmada, kente "Gazi"lik unvanı verilişinin 101. yılını kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Kurtuluş Savaşı'nda kentte önemli mücadele verildiğini, başka hiçbir şehirde kadın ve çocuk şehit anıtının olmadığını ifade eden Şahin, şöyle konuştu:

"15 Temmuz'da da inanmış bir toplumun kalesinden bayrağının indirilemeyeceği, ezanların susturulamayacağı, kanla sulanmış toprakları asla geri vermeyeceğimizi göstermek için bu meydan yeniden meydan okudu. Cumhurbaşkanımızın cesareti ve özgüveniyle, gazi torunları, fazileti ve erdemiyle, tarih bilinciyle bütün dünyaya yeniden 'sakın bir daha aklına getirme' dedi. Bu yüzden 'Gaziantep' dedi. İnanan bir şehir, taş üstünde taş, baş üstünde baş kalmayan bir şehir, 10 milyar dolar ihracat yaparak 10 büyük ekonomi hedefine en yakın il olduğunu gösterdi. Bu şehir açlığa direndi. Zerdali çekirdeğiyle açlığa direnen şehir, dünyanın lezzet başkenti oldu. Dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri olana kadar, daha adaletli bir dünya olana kadar, dünya 5'ten büyüktür adaletini sağlayana kadar çalışacağız."

Konuşmaların ardından tören sona erdi.