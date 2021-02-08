Gaziantep'e "gazi" unvanı verilişinin 100. yılı kutlandı
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Gaziantep'e "gazi" unvanı verilişinin 100. yılı kutlandı

08.02.2021 11:03 | Son Güncelleme: 08.02.2021 11:06
Gaziantep'e

Gaziantep'e "gazi" unvanı verilişinin 100. yılı törenle kutlandı.

Gaziantep'e "gazi" unvanı verilişinin 100. yılı törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen törende, Gaziantep Vali Vekili Nihat Karabiber, 5. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu..

Daha sonra ise İstiklal Madalyası takılan Türk bayrağı göndere çekildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından tören sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Feride Pelin İnal

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