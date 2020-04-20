Gaziantep'e farklı kentlerden gelen 482 araç 'kara liste'de GAZİANTEP'e farklı kentlerden geldiği belirlenip 'kara liste'ye alınan 821 araç, 14 günlük karantina süresi sonrası sistemden çıkarılırken, 482 araç ise listeye eklenerek takibe alındı.

GAZİANTEP'e farklı kentlerden geldiği belirlenip 'kara liste'ye alınan 821 araç, 14 günlük karantina süresi sonrası sistemden çıkarılırken, 482 araç ise listeye eklenerek takibe alındı.

Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Gaziantep'e farklı kentlerden gelen 821 aracın plaka tanıma sisteminden tespit edilerek 14 gün süreyle karantina kapsamında kara listeye alındığı belirtildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında farklı kentlerden gelen araçların 821 aracın 14 gün süreyle takip edildiği belirtilen açıklamada, gözlem süresi sonunda araçların listeden çıkarıldığı kaydedildi.Açıklamada, halen 482 aracın Plaka Tanıma Sistemi'nde 14 gün kara listeye eklenerek takip edildiğine değinilirken, kara listede gözlem ve izleme süresini ihlal eden 343 araca da yasal işlem yapıldığı vurgulandı.

Kaynak: DHA