Gaziantep'e Düşen Uçan Cisimle İlgili Kaymakamdan Açıklama: Ne Olduğunu Bilmiyoruz

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinin Hamidiye Mahallesi ormanlık alanında roket parçası olduğu düşünülen enkaz bulundu. Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün "Ne olduğunu bilmiyoruz. Teknik ekipler enkazı inceleyince sonuç ortaya çıkacak." dedi.

ENKAZI TEKNİK EKİPLER İNCELEYECEK

Kaymakam Lokman Düzgün yaptığı açıklamada, olaydan yeni haberdar olduklarını ve jandarma ekiplerinin bölgeye sevk ettiklerini, enkazı teknik ekiplerin inceleyeceğini söyledi. Düzgün, "Ne olduğunu bilmiyoruz. Teknik ekipler enkazı inceleyince sonuç ortaya çıkacak" ifadelerini kullandı.

KÖYLÜLER BULDU

Mahalle Muhtarı Süleyman Arslan ise enkazın köylüler tarafından bulunduğunu ve kendisine telefonla haber verildiğini ifade etti. Konuyu kaymakamlık ve jandarmaya bildirdiğini dile getiren Arslan, "Enkazın roket parçası olduğunu düşünüyoruz. Jandarma ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Teknik ekip bekleniyor" diye konuştu.