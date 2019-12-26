Gaziantep'e değer katanlar ödüllendirildi

26.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 26.12.2019 15:30

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında, "Gaziantep'e Değer Katanlar Ödül Töreni" gerçekleştirildi.

Vali Davut Gül, bir otelde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, Antep savunmasını Türkiye'ye ve dünyaya anlatmak istediklerini ifade etti.

Kentin geldiği noktanın 100 yılda Türkiye'nin nereden nereye geldiğini de çok iyi anlattığını aktaran Gül, "Gaziantep, sıfırdan kendi küllerinden doğup Türkiye'de, dünyada örnekle gösteriliyor. Hem ekonomik hem direniş bakımından sayılı ülkeler vardır. Gaziantep o şehirlerden bir tanesidir. Direnişe baktığımızda, bizi biz yapan belli unsurlar vardır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kurtuluş mücadelesinde şehir nüfusunun büyük çoğunluğunun şehit olduğunu anımsattı.

Bu büyük mücadelenin üzerinden yaklaşık bir asır geçtiğini hatırlatan Şahin, "Zaman, süreç değişse bile vazife hep aynı. Bugün bu mekanın şahitleri olarak, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Gaziantep'in kurtuluşunun yüzüncü yılına gidiyoruz. Bir asırlık destanın şahidiyiz." diye konuştu.

Törende Katib Mustafa Bin Süleyman Vakfı mütevellisi Mustafa Tahsin Kanevetçi, Fodlacı Hacı İsmail Ağa Vakfı mütevellisi Zeki Güzelbey ve El-Hac Mehmet Efendi Bin Osman Vakfı mütevellisi Ömer Hikmet Kepkep'e ödül verildi.

Öte yandan Milli Emlak Genel Müdürü Tufan Büyükuzun'a, ressam Ali Diyarbakırlıoğlu'na, NTV Yayın Koordinatörü Nermin Yurteri'ne, sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Zeki Kuşoğlu'na, iş adamı Ahmet Muktad Ziylan'a, Ökkaş Eruslu'ya, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Cemal Kalyoncu'ya ve SANKO Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Konukoğlu'na teşekkür plaketi takdim edildi.

Kaynak: AA