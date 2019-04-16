Gaziantep'e Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Modeli

GAZİANTEP - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk kez Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni yerelde uygulama kararı aldı. Çözüm odaklı yeni sistemi hayata sokan Büyükşehir Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı modelini Gaziantep'e uygulayacak.

Gaziantep'te yapılan yerel yönetimler seçiminin ardından yapılan ilk belediye meclis toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerelde uygulanması yönünde kararlar alındı. Yeni yönetim sistemi kapsamında genel sekreter yardımcılıkları kaldırıldı, 28 daire başkanlığı 18'e indirildi, daire başkanlıklarına bağlı 98 müdürlük 69'a düşürüldü. Değişikliklerle beraber belediye, araç, yakıtta yüzde 30 tasarruf sağlayacak. Büyükşehir, hizmet odaklı, tasarruflu, ulaşılabilir bir yapıya dönüşecek. Yeni sistemle halka daha hızlı ve etkili hizmet verilecek, gönül belediyeciliği öncelenecek.

"Yeniden yapılanıyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, seçim beyannamesinde yer alan çevreye duyarlı, akıllı şehir, katılımcı, vatandaş odaklı şeffaf yönetim anlayışını uygulamaya alacaklarını aktararak, "Bu anlayış, bu bakış açısı cumhurbaşkanımızın seçim manifestosunda da bulunuyor. Şehrin vatandaş memnuniyeti, yaşam kalitesi, rekabet etme gücü ve Dünya'ya entegrasyonu noktasında bazı başlıkları güçlendirmek zorundayız. Dünya, bilgi ekonomisinden, yüksek teknolojiden bahsediyor. Bu şehri, AR-GE, inovasyon gibi çok önemli olan yüksek teknolojiye geçirecek bir yapıya kavuşmamız gerekiyor. Akıllı şehir bugün en çok konuşulan başlık. Bu şehrin; akıllı ulaşım, akıllı enerji, vatandaşın akıllı şehirden edindiği bilgiyi vatandaşın yaşam kalitesine dönüştürecek yeni bir yönteme ihtiyacı var. Bu ihtiyaçtan dolayı yeniden yapılanıyoruz" dedi.

Yeni Sistem Vatandaş Odaklı, Hızlı ve Aktif Çalışacak

Kişi başına düşen yeşil alanlardan insanı merkeze alan sosyal adalet, sosyal barış, çevreye duyarlı bir anlayışı kapsayan yapılanma için mevcut kurumsal kapasitenin dönüştürülmesi gerektiğini anlatan Şahin, "Seçim beyannamesinde vatandaşa verdiğimiz sözü tutabilmemiz için kurumsal kapasitemizde yapısal dönüşüme gitmemiz gerekiyordu. Özellikle vatandaş odaklı, hızlı, aktif yeni bir metodolojiye gidiyoruz, interaktif bir modelle birimleri birleştiriyoruz. 28 birimi, 18'e düşürerek, şube müdürlüklerinde ciddi bir küçülmeye giderek, daha verimli, daha hızlı, daha aktif, 2 milyon vatandaşın yaşam kalitesini ilgilendirecek yeni bir modele geçiyoruz. Bu model şu an başkanlık modelinin yerelde ilk modeli olacak. Belediye olarak bu konuda gerekli tüm çalışmaları yaptık. 'Benim de bu şehirle ilgili bir sözüm var' diyen herkesi içerisine alan politika kurulları modelini hayata geçiriyoruz. Kurullardan çıkan çalışmaları yapılandıracağız. Yeni sistemle birlikte ciddi bir tasarruf sağlıyoruz. Bütçe yönetimi, insan kaynağı, bilgi ve zaman yönetimi açısından yeni model, bizi daha da hızlandıracak. Hem rekabet etme gücümüzü artıracağız, hem yerel kalkınma ve yerel demokrasiyi ustalık dönemimize taşıyacağız. Gazianteplilerin yüksek bir beklentisi var, bizden hizmet odaklı, çözüm odaklı, proje odaklı çalışma bekliyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA