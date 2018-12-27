Gaziantep'e askeri araç sevkıyatı sürüyor

GAZİANTEP - Türkiye'nin farklı bölgelerinden Gaziantep' askeri sevkıyat sürüyor.

Ülkenin batı illeri olmak üzere Türkiye'nin dört bir tarafından ile Gaziantep'e askeri araçların sevkıyatı sürüyor. TVDD'ye ait yük treni ile Gaziantep'in Başpınar İstasyonuna getirilen zırhlı araçlar, vagonlardan indirilerek tırlara yüklendi.

Askeri araçlar, karayolu ile görev yapacağı sınır ötesine ve sınırdaki birliklere sevk edildi.

Kaynak: İHA