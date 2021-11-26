Gaziantep'e 4.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi - Haberler
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Gaziantep'e 4.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Gaziantep'e 4.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Gaziantep'te narkotik ekipleri bir ikamete düzenlediği operasyonda 4 kilo 500 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 4 kilo 100 gram ise uyuşturucu çoğaltımında kullanılan katkı maddesi ele geçirdi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te narkotik ekipleri bir ikamete düzenlediği operasyonda 4 kilo 500 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile 4 kilo 100 gram ise uyuşturucu çoğaltımında kullanılan katkı maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Gaziantep Emniyet müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesinde yürüttüğü çalışmalar kapsamında, Şehitkamil ilçesinde uyuşturucu imalatı yapıldığı tespit edilen bir ikamete operasyon düzenledi. Ekipler operasyonda, 4 kilo 500 gram metamfetamin, 4 kilo 100 gram uyuşturucu çoğaltımında kullanılan katkı maddesi ve 1 kilo 200 gram aseton ele geçirdi.

Operasyonda yakalanan 2 kişi ise gözaltına alındı. - GAZİANTEP

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